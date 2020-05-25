代表委员话"六保"之保粮食能源安全 实招力保粮食能源安全

“14亿中国人的饭碗，我们有能力也务必牢牢端在自己手中”“保障能源安全”。今年的政府工作报告对“六保”任务之一的“保粮食能源安全”做出具体部署，成为热点话题。

接受《经济参考报》记者采访的代表委员表示，在疫情影响之下，要把老百姓的饭碗端稳端牢，把能源安全牢牢抓在自己手中。建议未来要压实责任、加大投入，提高粮食生产效率和质量，同时完善应急体系。能源方面，则要加快推进安全高效、清洁低碳的体系建设。

政府工作报告提出，稳定粮食播种面积和产量，提高复种指数，提高稻谷最低收购价，增加产粮大县奖励，大力防治重大病虫害。惩处违法违规侵占耕地行为，新建高标准农田8000万亩。深化农村改革。恢复生猪生产。压实“米袋子”省长负责制和“菜篮子”市长负责制。

今年全球新冠肺炎疫情蔓延，一些国家增加粮食储备，一些国家限制粮食出口。对于当前我国的粮食安全状况，5月22日，在今年全国两会首场“部长通道”上，农业农村部部长韩长赋肯定地说，中国不会发生粮食危机。

他表示，我国粮食已连续十几年丰收，2019年产量达13277亿斤，连续5年保持在13000亿斤以上。目前，我国人均粮食占有量远高于国际粮食安全标准线，稻谷、小麦两大口粮自给率达百分之百，库存超过一年产量，够全国人民吃一年。

“疫情是一次大考。从抗击新冠肺炎疫情经验来看，粮油食品等重要民生物资供应得到了有效保障，同时也给我们今后工作一些启示。”全国人大代表、中粮集团总裁于旭波建议，优化民生物资保障的应急管理体系及联动机制，保障特殊时期的粮食安全。

从中长期发展角度考虑，于旭波建议国家将建设民生物资绿色通道纳入到应对突发公共卫生事件法制建设中，通过切实措施确保民生物资的及时稳定供应；出台“民生物资绿色通道应急预案”，建立健全全国统一的“民生物资绿色通道”通行证制度，明确民生物资的具体范畴，建立民生物资产品保障清单。

全国人大代表、山西农业大学（省农科院）副校（院）长王娟玲说，受新冠肺炎疫情影响，多国出台禁止或限制本国粮食出口措施。进一步加强农业生产，保障粮食安全，对稳定经济社会大局有特殊重要意义。未来要通过压实政府责任，有效保证耕地面积，加大农业科技投入，提高粮食生产效率和质量。

在把14亿中国人饭碗端牢的同时，工业的粮食——能源的安全保障也至关重要。政府工作报告提出，保障能源安全。推动煤炭清洁高效利用，发展可再生能源，完善石油、天然气、电力产供销体系，提升能源储备能力。

在5月18日的二季度网上新闻发布会上，国家能源局方面介绍，三月下旬以来，能源消费下降幅度明显收窄，煤电油气供给保障充足有力，为疫情防控和经济社会秩序加快恢复提供了有力支撑。数据显示，到3月末，能源生产企业已基本复工。煤炭产量稳步回升。3月中旬，煤炭日产量已超过1000万吨，已恢复至去年同期水平。全国统调电厂电煤保持在25天以上，供电、供热企业和港口库存均处于合理水平，电煤价格处于绿色合理区间。油气产量持续增长。一季度原油产量4857万吨，同比增长2.4%；天然气产量483亿立方米，同比增长9.1%。电力供应安全稳定。

“清洁化、低碳化发展是能源转型的必然方向。我今年的建议仍将围绕如何加快推进安全高效、清洁低碳的能源体系建设来考虑。其中包括完善可再生能源补贴相关机制，解决当下补贴拖欠的问题；作为广西代表团成员，建议加强政企协同推动广西海上风电产业高质量发展等有关问题。”全国人大代表、中国华电董事长温枢刚告诉《经济参考报》记者。

全国人大代表、阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤表示，伴随着可再生能源技术创新和迭代的加速，光伏、风电等可再生能源发电成本已经和煤电接近。建议将2030年我国非化石能源消费规划占比提高到25%，2050年实现非化石能源消费占比提高到50%，为实现社会主义生态文明和2050年实现富强美丽的中国梦提供清洁可靠的动力。

全国人大代表、宁夏电投银川热电有限公司生产部热控专责工程师方敏也表示，近年来，我国能源结构有了明显改善，燃烧带来的污染和排放大幅度降低，空气污染和雾霾治理成效显著，这些很大程度上得益于清洁可再生能源发电的大力推广。为实现可再生能源企业可持续发展，建议根据疫情影响，相关部门对《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》中关于“陆上风电2020年底投产，海上风电2021年底投产”要求时限延期，对竞价光伏发电适当放宽投产时限要求，为工程安全、质量、投资效益提供必要保障相关政策。

为防范化解“卡脖子”风险，保障油气产业链、供应链安全，全国政协委员、中国石化集团公司总经理、中国工程院院士马永生建议加快推进石油石化重大技术装备国产化，加强攻关力量归口管理，加强统筹国家级试验平台建设，加强标准提升工作，加强政策支持。建议针对高端材料、关键装备、核心部件等“卡脖子”项目，加大财政补贴力度。

能源储备能力提升也是下一步重点。我国是世界第一大石油进口国、世界第二大石油消费国，“原油储备能力直接影响进口量和战略主动性，今年是我们完成石油战略储备目标的关键一年，国际油价的下跌为我国提供了良好的战略储备窗口，我们要抓住有利时机，增强抗风险能力，保障国家能源安全。”全国人大代表、洛阳石化总经理江寿林建议，进一步加大石油天然气储备能力建设，其中包括继续扩大在石油储备、管输等基础设施方面的投入，加快推进已规划国内石油储备等基础设施建设的同时，采取措施调动大型企业、民间资本的积极性，鼓励“储油于商”，提高储备设施的建设和运营效率。