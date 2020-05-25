吕建中代表：金融机构多措并举 助力民企解忧纾困

民营企业发展是今年两会的重要议题。政府工作报告指出，保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。全国人大代表、大唐西市董事局主席吕建中建议，金融机构应尽快采取有针对性的措施，多措并举为民营企业解忧纾困，帮助其尽快复工达产，实现可持续、高质量发展。

为更好发挥金融对实体经济的支持作用，吕建中从提供贷款便利、提高贷款比重、增强服务能力以及放宽企业债发行等方面提出具体建议。

金融机构相应延展民营企业贷款期限并给予利息优惠。吕建中认为，疫情影响尚未散去，不少企业经营依然困难，建议政府相关部门综合考量、动态权衡全球疫情和经贸形势的影响，协调银行和类金融机构对中小微企业和受疫情影响较大的民企今年到期贷款统一延长续贷一年至一年半。

金融机构相应提高对民营企业的贷款比重。人民银行、银保监会可以考虑出台支持政策，明确本地银行发放的新增贷款总额中民营企业的占比不低于50%，并将其纳入银保监机构对银行的年度考核指标。

提高城市商业银行支持中小企业、民营企业的能力。建议各级政府通过财政注资、发行政府专项债二级债等举措，支持城市商业银行壮大资本充足率，提升服务民营企业的能力。

吕建中还建议，监管部门可以适当放宽民营企业发债门槛，同时要求金融机构债券投资规模中民营企业债不低于一定的比例，从而缓解民营企业融资难题。