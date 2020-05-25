李秋喜代表：专注市场最后一公里 食品安全不放松

“抗疫形势越严峻，食品安全越不能放松。”今年两会期间，全国人大代表，汾酒党委书记、董事长李秋喜带来关于酒类食品安全建设的议案。

李秋喜表示，目前我国酒类食品安全有三方面突出问题，包括生产、流通环节“制假”与“售假”，酒类企业无证生产、经营，白酒标准体系不够完善。针对存在的问题，他提出，要把精力放在流通、售假环节、市场最后一公里，将重点放在生产、制假环节、生产向前一公尺；管好有证经营的同时，治理好无证经营；严格执法标准化管理，对无标准环节进行安全控制，积极推进完善标准化建设，确保涉及全国人民食品安全的酒类产业健康、持续、安全发展。

今年，政府工作报告突出的核心逻辑与主线是以人民为中心的“六稳”和“六保”。李秋喜认为，“六保”是“六稳”的前提，“六保”又以“保市场主体”为前提，保住市场主体，才能保居民就业、产业链供应链稳定与基层运转。就业是最大的基本民生，市场主体是保粮食能源安全的主体力量。

“国企作为市场主体的核心力量，其改革落脚点是提高核心竞争力，关键在于提升国资国企改革成效。”李秋喜说，具体措施包括实施国企改革三年行动，完善国资监管体制，深化混合所有制改革，基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题，聚焦主责主业，健全市场化经营机制。

李秋喜表示，三年来，汾酒按照省委、省政府、省国资委的顶层设计，形成“1+35”的汾酒改革方案，完成引入战略投资者、股权激励、整体上市等一系列历史性体制改革，努力下好“契约化管理、综合化指标、系统化授权、制度化约束、市场化激励”五步棋，思想观念突破、体制变革突破、机制创新突破、经营业绩突破、公司形象突破、改革试点突破，为企业带来了强大的动力和活力。