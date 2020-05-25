李金波代表：将空气热能纳入到可再生能源范围

人民网北京5月25日电（记者毕磊）近日，第十三届全国人民代表大会第三次会议开幕。全国人大代表、美的集团家用空调创新中心主任李金波提交了提交五份书面建议，分别涉及工业互联网、应对重大公共危机、可再生能源、加快科研成果转化、环保节能产品采购等热点问题。

在工业互联网方面，李金波建议，加快5G建设，为企业、设备、人员的快速高效连接提供高速通道；加快企业自动化及协作机器人发展速度；加速推动工业互联网平台建设，形成互联互通的平台生态；加强数字化端对端建设，以数据链带动价值链提升；深化基础算法及运算能力建设，夯实新基建基础。

在李金波看来，社会重大突发公共事件不断考验着社会的稳定和谐以及全社会应对危机的能力。在应对重大公共危机方面，他建议建立完善战略资源储备机制；支持企业利用自身优势支持公共危机应对；政府和企业联手探索利用大数据支持重大疫情的公共危机处理；政府应支持大型跨国企业利用全球营销网络和产业链优势支持政府应对公共危机；政府应规范企业的不当宣传行为，提高企业捐赠的效率、质量和积极性。

今年两会，李金波还带来了关于《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》中可再生能源增加空气热能的建议。他表示，利用空气热能的空气源热泵产品的应用和发展，可同时帮助实现节能减排、提升可再生能源利用率，通过替代燃煤锅炉实现清洁取暖的同时帮助大气污染防治，通过减少二氧化碳排放，减缓气候变化。

“我国的科技创新能力与欧美科技强国相比，短板依然突出。基础研究积累不够、原始创新和科技源头供给不足，成果转化慢，成果转化比例低，大量的科研投入没有形成新动能。”在加快科研成果转化方面，李金波建议改善科研基础投入结构，国家重点研发计划专项引入一定比例的有市场实体的高新技术民营企业，共同发挥高校、科研院所的理论研究优势以及民营企业的市场化应用优势。

另外，李金波还建议，鼓励和引导政府集中采购环保节能产品。他指出，我国房间空调器行业自2008年以来，创新性的提出了采用丙烷（R290）作为替代技术。R290是全球公认的绿色高效制冷剂，应该通过相关鼓励性的财政政策和法规标准，依托政府采购制度，引导和推动我国房间空调器行业R290产品的研发和市场化工作。