郑传玖代表：让小微企业在经济活动中开展公平竞争

人民网北京5月25日电（记者毕磊） “小微企业的发展为农村经济的发展解决劳动力转移和加快城镇化建设做出了一定的贡献。但是，小微企业在发展中遇到了困难和问题。”全国人大代表、正安县贵州神曲乐器制造有限公司负责人郑传玖告诉记者，他今年两会有带来了关于扶持发展全国中、小、微企业的建议。

"在这次疫情中，我发现中小微企业抗风险能力很差。如果这些企业都发展好了，就有更多乡亲能在家门口找到工作、有稳定的收入。"郑传玖指出，小微企业可以由弱到强，由小到大，有的甚至发展成为龙头企业。

为此，他提出以下建议：

一是由政府相关部门建立专门机构，对小微企业进行认真摸底排查，据实发现问题和反映情况，听取小微企业的反映，帮助企业排忧解难。

二是建立小微企业孵化园，让有实力，有市场竞争力的企业，入驻产业园，帮助小微企业解决建厂难的问题。

三是彻底根治部分部门、村乱收费现象。

四是依法减税，减轻企业负担。

五是推行部门挂帮企业制度，形成部门以“精准帮企”帮企业，企业帮贫困户的方式助推脱贫攻坚工作。

六是建立行业协会，让小微企业在经济活动中开展公平竞争。“精准帮企”：了解企业发展情况，了解企业困难需求，为企业施策，为企业解难。