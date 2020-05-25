洪杰代表：加快推进国家职业教育改革促进转型升级和就业

全国人大代表、三棵树董事长兼总裁洪杰。福建日报 张永定摄

人民网北京5月25日电(记者毕磊) “截至目前，我国职业教育虽然取得了长足的进步，但与国家战略、经济和社会发展对职业教育的要求相比仍有较大差距，在整个教育事业中仍属于薄弱环节。”在今年全国两会上，全国人大代表、三棵树董事长兼总裁洪杰带来了关于加快推进国家职业教育改革实施方案落地，促进产业转型升级和就业的建议。

洪杰表示，社会上重普教、轻职教的问题突出，大企业参与职业教育的积极性不高，导致大部分传统职业院校在生源数量、教学质量、学员就业安置等方面仍存在较多问题。如何突破职业教育政策落地难这个问题，仍是各级政府要解决的重大问题。

他认为，导致职业教育政策落地难问题的主要原因有几个方面：第一，全社会对职业教育的地位认同度低；第二，职业院校的师资队伍质量不高；第三，供需不匹配问题；第四，国家对新生代职业工种缺乏政策引领且职业证书的认证体系相对分散；第五，企业参与职业教育的积极性不高；第六，职业教育存在多头领导现象，协调机制未有效建立。

为加快推进国家职业教育改革实施方案落地，促进产业转型升级和就业，洪杰建议，要加大职业教育宣传，提升当代技能型人才的社会地位和收入水平，引导更多有潜力的学生通过职业教育来实现人生梦想；要提升职业教育学校老师社会地位和收入水平，使之与一般的普通高校待遇相当，办得好的职业教育学校甚至超过普通高校待遇，从而吸引更多优秀教师加入职业教育，推动“双师型 ”教师制度的建设。

要引导行业龙头企业参与职业学校建设和产教融合。对龙头企业参与办职业学校的，帮助其申请中职和高职的学历教育资格，给予在税收、土地、职教人才引进（落户、子女教育、职称评定等）、政策性资金补贴等方面进行必要的扶持，依托企业推动产教融合。

要将社会分散的职业技能鉴定机构合并到当地几所职业教育学校，方便“1+X证制度”的落地，同时提升职业教育学校的收费收入，帮助其向市场化办学转型；建立教育部、人社部、工信部、财政部、发改委等相关部委的联席会议机制，共同出台更加协同的政策，指导地方政府各部门成立联席工作小组，出台确实可行的各地职业教育改革方案，加快推动国家职业教育改革方案的落地。

要加快推动国家职业大典工种体系和认证体系升级，将广大现代制造业与现代服务业的新兴职业纳入职业大典，并组织头部企业制定职业标准，面向全社会发布从业资格管理办法，推动从业者必须持证上岗。对于有能力自建特定工种认证标准体系的企业，给予国家层面的知识产权和认证权利的认可和保护，以激励更多企业参与工种设计和教育认证体系的建设。在此基础上，推动传统职业教育向现代职业教育转型，实现供需匹配。

“在以上加快推动国家职业教育改革能落地的基础上，大规模扩大高职院校招生规模，大量增加职工技能提升和培训，可以大大减轻这一、二年的就业压力。”洪杰说。