原标题：江苏税务局扶贫干部陈新年：主动担当 用汗水浇灌成果

“我们要努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，付出更加艰辛的努力，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。”习近平总书记5月23日上午看望参加全国政协十三届三次会议的经济界委员，并参加联组会时的重要讲话，在广大干部群众中引发热烈反响。

“总书记对脱贫事业念兹在兹。在脱贫攻坚决战决胜的关键时刻，作为一名共产党员，一名扶贫干部，学习了总书记的重要讲话后，我认为必须要主动担当，让脱贫之后的村庄富起来、美起来。”江苏税务局扶贫干部陈新年在接受《民生周刊》记者采访时说。

去年全国两会前夕，《民生周刊》曾以《第一书记陈新年的岗东缘》为题，报道了江苏税务局扶贫干部陈新年带领江苏灌云县岗东村打开精准扶贫脱贫新局面的故事。5月25日上午，记者与陈新年进行视频连线采访。

“不论如何，我要留下来”

事实上，陈新年本该结束两年的扶贫工作队任期，回到南京的原单位了，但他告诉记者，前段时间他还带领村干部测量新规划流转的土地。当被问及为何在任期结束后，选择再留一任时，他说：“感觉还有很多事可以干，还有好多事没干完，我还想为乡亲们再做点啥，何况我受不了乡亲们挽留我时恳切的目光！”

2019年底，当得知陈新年即将到期结束扶贫工作时，岗东村的村民们坐不住了，纷纷请求他留下来，灌云县委书记左军更是来到了岗东村，在肯定他两年来扶贫工作的同时希望他能再干一届。陈新年何尝舍得了岗东村山山水水，他毅然决然地抛开了之前所有的顾虑和担忧，带着对家人愧疚，接受了组织和村民的恳请。

乡亲们对陈新年的不舍除了两年来朝夕相处的情谊外，还因他领着大家脱贫奔小康带来的实惠。2018年5月，入驻岗东村后，他充分尊重农村改革和经济运行内在规律，突出精准扶贫导向，探索实践股份制理念、合作社组织和产业化扶贫模式，趟出了从联产承包到土地流转再集中、从责任制到股份制、从包产到户到专业合作社、从国家统购自产自销到电商平台网络销售等路子，迅速打开精准扶贫新局面，村集体收入自2017年的5万元增加到2019年的115万元，翻了22倍，成为该县第一个产业脱贫的省定经济薄弱村。

“关键时刻，我要冲上去”

今年2月，刚刚开启第二个任期的陈新年正踌躇满志地准备大干一场，新冠疫情突如其来。“战役脱贫关键时刻，作为基层的扶贫干部，我要和大家一起做冲锋在前的战士！”面对疫情，他郑重承诺。

到村口卡点，和村干部一起查看过往车辆和人员登记情况；带着村医一起对重点人群进行居家观察管理；召开村“两委”会议，布置近期防控工作……陈新年的扶贫日记记录着他在基层抗疫一线的点点滴滴，也成为三个多月没回过家的他能和孩子分享的最好礼物，让孩子知道每天连视频聊天都说不上几句的爸爸究竟在干啥。

一手抓疫情防控，一手抓脱贫攻坚，为了把疫情造成的影响降到最低，他不等不靠，将特色农产品营销搬到“云上”，从今年春节开始，带着网友云品乡土味浓郁的苏北灌云特产，清水贡菜、山哲即饮、风鹅、手工粉丝等多款扶贫特产引发网购热潮。

他盘算着这段时间正是补短板、强弱项的好时机，要办成一件“大事”。甘薯作为当地传统的粮食作物，在农业生产和带动农民增收上有重要的地位，而品种落后一直制约着产业发展。

国家甘薯产业技术产业体系首席科学家马代夫是该领域的权威专家，陈新年主动通过微信等方式向马教授详细介绍岗东村的区位特点、种植条件、土壤育苗等情况，让马首席对岗东村甘薯种植有了全面和深入的了解。被陈新年等一班村干部的诚心和热情感动，疫情刚刚稳定，马代夫教授就带领国内甘薯种植领域的7位权威专家到岗东村进行实地考察，并计划在岗东村建设200亩的甘薯种植示范基地，打造以岗东为中心的“甘薯种植技术核心区”。

看着已经培育成功的新品种甘薯苗，又有了新的憧憬。“疫情虽然对我们造成了不小的影响，而这也正是修炼内功的好机会，新品种引进、新技术更新，帮助农户少走了不少弯路，下一步，我们要推动甘薯产业一二三产融合发展，给乡亲们开出一条致富新门路。”

“规划全新愿景，我要让村庄美起来”

用好企业收益，兜住帮扶之底，对无业可扶、无力脱贫的贫困户，每年拿出合作社收益的5%—10%直接助其脱贫。对所有70周岁以下、身体健康的建档立卡户人员购买“和谐家园”保险……一项项硬举措让岗东村扶贫路上不落一人，同时陈新年的心中还绘就着更大愿景。

在大棚里忙碌着的王大婶和陈新年算了一笔账，之前她家的3亩旱地种玉米、种小麦，一年下来剩不下万把块，而水渠修成后，她家的地参加土地流转种上了经济作物，再加上她和老伴儿在合作社的打工工资，全家的收入比之前翻了几番。“隔壁村的都抢着来我们村打工，我自己感觉走起路来腰杆都挺直了！”

劳动灌溉幸福花，这些和土地打了一辈子交道的庄稼人现在不仅能摸到自己实实在在鼓起来的腰包，更增添了对未来美好生活的希望！她还指着路旁的大牌子树起了大拇指，上面是岗东农业产业园的规划图，800多亩地按照种植产品种类不同11个片区，围绕叮当河等水系水源，设置农业观光带，配套产品展销区、种植体验区、蔬果采摘区等功能区域。顺着她的指向，远外几台机器已经开始动工，透过槐树叶照射下来阳光映在脸上，王大婶笑着很甜很甜……

陈新年告诉记者，今年全国两会召开前夕，他和市派第一书记江敏以及其他镇村干部还在流转的一千亩旱田间忙活着，这里属岗岭地区，有部分典型的兜浆土壤，地表土层含沙石成份高，薄土易旱，水利基础设施较差。以往基本靠天眷顾收成。经过认真调研分析，广泛征求干部群众意见，决定流转该型土地1000亩，由村集体经营，并决定对其进行土壤改良计划。

不仅如此，他还和镇村干部一起大力推进灌溉渠建设，同时与江苏苏花集团开展合作，采取花生和雪菜轮作方式，使土地成为苏花集团的种植基地。

“渠水清澈见底，两岸绿树成荫，靠天吃饭的旱地有了河水的灌溉成了‘金不换’的良田，实打实地投入，看得见的成效，也不断积累着致富 ‘家底’……”陈新年告诉记者：“我做事认个死理，留下再干一任就要继续主动担当，用汗水浇灌来之不易的脱贫成果，和镇村干部一起要带领乡亲们奔向更高水平的小康生活！”

(责编：李栋、值班)