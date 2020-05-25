新基建按下智慧交通“加速键” 引代表委员热议

5月22日，全国两会开幕，“新型基础设施建设”（以下简称“新基建”）写入2020年政府工作报告，在官方明确其范围界定之后正式上升到国家战略层面。

政府工作报告提出，要加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展５G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。

与此同时，作为提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系，新基建在此次两会众多代表委员的建议提案中也占据了重要位置。多位人大代表和政协委员聚焦5G、物联网、智慧交通等发展建言献策。其中，智能交通基础设施建设作为新基建的重要内容和重点投资领域倍受关注，被业内认为是这一热潮下的主要发力点。

新基建激活经济转型新动能

今年以来，新基建作为稳定经济的重要举措被政府政策屡屡提及。何为“新基建”？4月20日，国家发改委明确将其范围界定为信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。其中，融合基础设施主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

国研新经济研究院执行院长朱克力表示，“新基建首次出现在政府工作报告中，意味着高层领导对其寄予厚望。”在他看来，新基础设施、新生产要素、新市场主体、新协作方式、新治理体系共同构成新经济发展的五大动力来源，而新基建居于基础位置，对中国经济开启高质量发展意义重大。

全国政协委员、百度董事长李彦宏也表示，以人工智能为核心的新基建将成为经济发展的新燃料。他认为，随着国家新基建政策的提出，以及多年来人工智能与经济发展的深度融合，智能经济已经成为大势所趋。新基建不仅能在中短期内创造大量投资机会、提升发展动能，而且能够加速智能经济的落地和智能社会的到来。

对新基建激活经济转型的意义，来自国内智慧交通行业和智能物联产业领军企业千方科技 战略管理部负责人文磊则进一步解释到，在新基建范畴下，“数据化、网络化、智能化”真正得以全场景落地，发挥不亚于“互联网+产业”的赋能与引领作用。“新基建+数字化+产业”，可以促进交通运输业、工业制造、电力能源等行业数字化转型的“心力、体力、能力”的形成及共振，进而完成真正的系统性动能转换。

智慧交通成新基建重点方向

经济转型需求下，发展新基建迫在眉睫，被写入政府工作报告也引发业界热议。其中，智慧交通建设作为AI、云计算、5G等技术的融合交汇点，被认为是发展新基建的重点方向。

千方科技战略管理部负责人文磊表示，5G、人工智能等新基建，推动了道路交通运载工具的自动化、网联化、智能化，从而引发了以自动驾驶、智慧出行为代表的交通新变革，促使传统道路交通基础设施升级为智能化的新型基础设施。道路交通新型基础设施是新基建重要内容和重要投资领域之一，是推动智能汽车、5G、人工智能等新兴产业合力发展的重要基础。

在这次提交全国两会的提案中，多位代表委员聚焦智能交通基础设施建设进行建言。全国人大代表、上汽集团董事长陈虹提出了有关于智能网联汽车发展、城市交通管理的提案。对于智能网联汽车、陈虹建议支持有条件的地区加快推进智能网联汽车发展。一方面，在部分管制区域、部分限定路段试点法律法规突破，满足智能网联汽车上路测试需要。另一方面，建议支持有条件的地区加快推动智能汽车产业“新基建”。对于城市交通管理，陈虹则是建议做好城市交通基础信息的数字化积累。加速以大数据、智慧交通管理的方式代替简单的限行。

李彦宏今年在提案中也再次提出加快智能交通基础设施建设，助力交通强国战略的相关建议。他建议，国家应加强政策引导，鼓励各地政府加大探索和投入，一方面加强探索城市智能交通运营商模式，鼓励有条件的地区先行先试，另一方面则要加快交通路网车路协同智能化改造。

据了解，百度Apollo在上个月正式对外发布"ACE交通引擎"，这是国内外第一个车路行融合的全栈式智能交通解决方案。而千方科技作为百度Apollo的生态合作伙伴之一，在自动驾驶、车路协同等智能网联领域更是积攒了深厚的技术优势，已经助力该智能交通解决方案在北京、长沙、保定、沧州等10余个城市落地实践。

业内人士表示，在新基建浪潮下，类似百度Apollo、千方科技这样的平台将迎来快速发展期，但反过来看，中国领先世界的自动驾驶、车联网等一系列技术，也是新基建在道路交通领域的重要支撑。

对智慧交通未来的市场空间，观研天下发布的研究报告显示，2019年我国智慧交通相关的市场规模达到815亿元，且未来五年将保持约18.18％的年均复合增长率。而前瞻产业研究院的数据显示，到2023年，智能交通行业市场规模有望超1300亿元。

对此，千方科技战略管理部负责人文磊解释到，智能交通基础设施建设将会带动大量的路侧、边端的智能传感通信和计算设施设备、各级云端数据中心、城市AI计算中心、城市交通大脑等新产业项目及产品的研发、生产、建设和运营服务，这些智能基础设施、智慧路网、城市交通大脑将串联起人、车、路、网、云等业务。

“新基建赋能，智能交通发展与建设箭在弦上，需要科技企业、移动通信服务商、车辆制造商之间通力合作才能实现共赢。千方科技围绕公司在自动网联车路协同为核心的下一代智能交通的技术积累，将充分利用自身的产业资源优势，进一步推动传统智能交通与未来智能交通的融合发展。” 文磊补充道。

可以期待的是，在新基建的助推下，智能网联汽车、车路协同、自动驾驶、智慧交通云大脑……这些新兴的未来出行变革或将分步骤实现，显著增强城市路网与车辆的协同效率和安全性，让智慧出行成就美好城市生活。