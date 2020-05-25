网易有道词典笔2.0入驻浙江省重点中学杭州第二中学

为落实教育部关于《教育信息化2.0行动计划》，大力推进全国中小学校的信息化建设， 5月25日，网易有道词典笔2.0正式入驻浙江省重点中学杭州第二中学，并举行了词典笔捐赠仪式。
此次，网易有道词典笔入驻杭州第二中学，在其英语阅览室设置了词典笔的专有借阅台，可以永久免费供全校师生，在科研、日常中英文学习、备考时，快速高效地查词。
据了解，这支智能词典笔一扫就能查词，且查词速度快，还内置了网易有道词典的全套词库，汉英大词典以及美国研究生入学考试（GRE）、托福考试（TOEFL）、雅思考试（IELTS）、美国中学/大学入学考试（SSAT/SAT）等专业词库，词语释义覆盖汉英/英英释义、同近义词、同根词、真题例句等内容。
杭州第二中学是一所历史悠久的学校，早在1995年就被认定为浙江省一级重点中学，并于2014年被评为首批浙江省一级普通高中特色示范学校。在本次词典笔捐赠仪式上，记者采访到了杭州第二中学校长尚可，他表示：“以信息技术为代表的现代科技技术进入教育，使教育发生了翻天覆地的变化，甚至使我们重新认识教育和教学，乃至于今天我们需要重新定义学习。有道词典笔凭借它强大的功能和简捷方便的使用方法，一定可以给同学们的英语学习助力，给老师们的英语教学带来方便，期待同学们能够科学、合理、高效地使用词典笔，通过自己的体验与探索，也可以使词典笔功能越来越强大，效率越来越高，从而不断提高英语学习成绩，促进自己打下坚实的学习基础和学习能力。”
据悉，作为网易有道自主研发的人工智能学习型硬件，有道词典笔2.0自2019年8月上市以来，就受到家长、学生与学校等各界好评。这支智能词典笔不仅成为电商平台电子词典、翻译工具类中长期排名第一的产品，也在去年年底同时入驻了中国人民大学、南开大学、北京外国语大学、哈尔滨工业大学等全国众多名校图书馆，并荣获国家级表彰“2019年度人民之选匠心产品奖”。而此次网易有道词典笔入驻杭州第二中学，也是互联网企业支持校园公益，助力全国中小学校信息化建设的重要开端。（牛广文）
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