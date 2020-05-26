代表热议全国人大常委会工作报告：凝聚共识谋改革 履职尽责促发展

人民大会堂。

本报记者 陈 斌摄

5月25日下午，十三届全国人大三次会议第二次全体会议在北京举行，大会听取审议了全国人大常委会工作报告。

走出大会堂，代表们及时划重点、作笔记、写体会，热议全国人大常委会工作报告。代表们纷纷表示，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，全国人大常委会围绕党和国家工作全局履职尽责，为经济社会持续健康发展和社会大局稳定作出了积极贡献，各方面工作取得显著成效。

维护宪法权威

确保宪法全面实施

宪法是国家的根本法，是党和人民意志的集中体现。依法治国首先要坚持依宪治国，依法执政首先要坚持依宪执政。

谈及听取和审议全国人大常委会工作报告的感受，全国人大代表、甘肃省人大常委会教科文卫工作委员会主任范鹏表示，他脑海里浮现出2019年9月29日习近平总书记向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章时的电视直播场景。“这是我国现行宪法实施以来第一次集中颁授国家勋章，彰显了崇尚英雄、向上向善的价值追求，也是宪法法律得到有效实施的生动诠释，充分体现了宪法权威。”范鹏代表说。

“确保宪法贯彻实施，符合国家改革发展稳定需要，符合广大人民群众的根本利益。翻阅报告关于宪法实施的相关内容，深切感受到全国人大常委会的宪法意识之强，推动宪法实施的力度之大，给各级人大作出了表率。”范鹏代表还具体谈到报告中“依法开展合宪性审查、备案审查”的相关内容，他说：“维护宪法权威，就是要从法律生活的点滴做起。任何一个法律条款，任何一个执法、司法活动，都不能和宪法相抵触、相违背。”

如今，全社会的宪法意识大大增强，国家工作人员就职时依法公开进行宪法宣誓，越来越多的群众了解并掌握宪法知识。“作为一名全国人大代表，有责任有义务宣传国家根本大法。2019年国家宪法日前后，我所在单位南京图书馆组织开展了法律专题图书展、宪法知识测试答题等活动，并在官方网站、微博、微信进行了宪法知识普及宣传，努力让宪法意识、法治观念深入人心。”江苏省南京图书馆学报编辑部常务副主编刘忠斌代表说。

“全国人大代表既要做宪法法律的学习者，也要做宪法法律的宣传员。”刘忠斌代表介绍，2019年12月4日上午，他参加了国家有关机关举办的主题为“弘扬宪法精神，共筑法治建设”公众开放活动。令他感触很深的是，这次活动还邀请了部分中小学生参加。“通过这样的活动，让孩子们从小就树立宪法至上的观念，将来做一个热爱国家、遵纪守法的公民。”刘忠斌代表希望，未来开展更多更高质量的宪法宣传教育活动，不断筑牢全社会的宪法意识、法治信仰。

提高立法质量

完善法律体系

紧扣全面依法治国，坚持立改废释并举，坚持质量与效率并重，加强重要领域立法，不断提高科学立法、民主立法、依法立法水平。

配合和促进全面深化改革，确保改革于法有据；贯彻新发展理念，以高质量立法推进高质量发展；把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，加快民生领域立法；围绕国家制度和国家治理体系建设，加强监察、司法、社会治理、国家安全等领域立法……过去一年多来，人大立法工作亮点纷呈、成效显著。

报告指出，提交本次大会审议的民法典草案，是我国法治建设的一个标志性重大成果。“现场听报告，一个突出感受是立法工作坚持人民至上、反映群众意愿、保障人民福祉。”北京市社会科学院法学所研究员马一德代表举例说，过去一年多来，他参与了民法典草案人格权编的相关立法工作。全国人大常委会坚持以人民为中心的发展思想，充分尊重人民的意愿，决定把人格权作为民法典草案的分篇立编。

云南省丽江市宁蒗彝族自治县妇幼保健计划生育服务中心主任胡阿罗代表是一名基层医务工作者，她特别谈到基本医疗卫生与健康促进法。“这部法律让卫生与健康领域有了基础性、综合性的法律，也让人民的健康权利有了法律保障，尤其是明确了村医队伍建设、职业发展以及多渠道补助养老等问题，让村医吃下‘定心丸’。”胡阿罗代表说。

报告还提出，“立法工作必须适应党和国家事业发展新要求”，“坚持立法决策与改革决策相衔接、相统一”，这些都给马一德代表留下了深刻印象。他说：“当前，我国发展面临诸多困难挑战，做好‘六稳’工作、落实‘六保’任务至关重要，其中很多方面都离不开立法的引领、规范和保障。我注意到，报告对‘加强重要领域立法’作出了具体部署，希望尽快启动相关立法修法工作，为改革发展保驾护航。”

“疫情发生以来，我第一时间响应号召，投身一线防控。工作中发现，乡镇的医疗基础还很薄弱，群众的卫生安全意识还不强，有些部门在基层医疗卫生机构服务能力建设中的职责定位还不明确，亟须从法律上补短板、堵漏洞。”胡阿罗代表说，非常高兴的是，这次报告明确提出“突出公共卫生领域立法”，希望细化、补充相关法律条款，织牢织密公共卫生法律体系，更好地守护人民群众的生命健康。

正确监督有效监督

更好助力改革发展

坚持正确监督、有效监督，聚焦行政权、监察权、审判权、检察权的依法正确行使，关注老百姓牵肠挂肚的急事难事，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民，更好助力经济社会发展和改革攻坚任务。

依法开展计划和预算监督工作、推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展、加强国有资产管理监督、扎实做好专项监督工作、加强司法工作监督……翻阅过去一年多人大监督工作的“成绩单”，选题准、工作实、成效好是吉林省伊通满族自治县县长曾范涛代表的深刻感受。

“开展防范化解系统性金融风险落实情况等7项专题调研、开展中小企业促进法等6部法律的执法检查，这些都是与改革发展稳定、百姓安居乐业息息相关的事项。全国人大常委会担当作为，有力确保了各项工作在法治轨道上有序开展。”曾范涛代表还举例说，水污染防治既是生态工程，也是民生工程、民心工程。2019年，全国人大常委会打出了执法检查、专题询问的“组合拳”，令人印象深刻，有力促进了生态文明建设。

“形式不断创新，实效不断增强。”联泓新材料科技股份有限公司董事长郑月明代表介绍说，在检查水污染防治法实施情况中，全国人大常委会开展了一些新探索，比如创新性地引入第三方专业机构，委托中国工程院对法律实施情况开展评估研究，以客观中立的视角，数据化、精准化评价法律实施情况，这进一步提高了人大监督工作的科学性、权威性和实效性。

围绕下一步依法开展监督工作，报告作出了明确部署，提出要紧紧围绕全面建成小康社会这一重大战略布局开展人大监督工作。“完全赞同！非常必要！并且要进一步完善对监督问题的整改反馈机制，加强跟踪督办，从而增强监督实效，彰显监督价值。”曾范涛代表说。

为了更好地开展人大监督工作，郑月明代表建议，进一步加强信息技术手段的利用。“疫情防控期间的‘直播经济’‘云办公’便捷高效，人大监督也可以充分利用新媒体方式，开展更多创新形式的专题会议和调研，进一步拓宽监督渠道。”

尊重代表权利

支持依法履职

全国人大代表是最高国家权力机关的组成人员。尊重代表的权利就是尊重人民的权利，保障代表依法履职就是保证人民当家作主。

“代表工作求真务实，人大制度充满活力。”看到报告中“全面加强支持和服务代表依法履职的工作制度机制建设”这部分内容时，河南大学党委书记卢克平代表频频称赞。

过去一年多，全国人大常委会制定出台了加强和改进全国人大代表工作的35条具体措施，同时认真办理代表议案和建议，发挥人大代表在立法中的作用，加强全国人大常委会同人大代表的联系，密切人大代表同人民群众的联系，提高代表服务保障工作水平……在卢克平代表看来，每一个方面都有力地推进了人大代表积极履职。“我去年5月带队调研河南省通许县的脱贫攻坚工作，特别是在当地的前付村，了解到贫困群众想发展特色产业，我们随即帮助引进大棚蔬菜项目，建设了35座大棚。去年村里大棚蔬菜毛收入19.3万元。”卢克平代表说。

安徽省人民政府教育督导委员会办公室主任杨善竑代表同样深有感触：“全国人大常委会邀请我们列席常委会会议并召开列席代表座谈会，加深了我们对全国人大代表职责使命的理解，增强了为民服务的主动性和积极性。”

杨善竑代表还说，在2019年全国两会上，她提出一份建议，内容包括采取较为安全的学校食堂统一供餐模式等。相关部门对这一建议高度重视。当看见自己的建议在相关部门的通知里有很多体现时，她非常有成就感。

为进一步支持代表依法履职，报告作了详细部署。“令人振奋！大有可为！”杨善竑代表希望多组织开展学习培训，多邀请人大代表参与立法、监督工作。同时，根据各位代表的专业背景和职业特点，分别组织安排与不同部门的日常交流，从而更好发挥人大代表的专业专长、有针对性地开展深度调研，增强履职效果。

卢克平代表建议，继续完善相关工作机制，把代表联络站、代表之家和基层立法联系点的作用发挥得更好。还可以加强代表履职档案建设、代表履职故事宣传，从而激励代表更好履职尽责、贡献力量。

坚定制度自信

发挥制度优势

坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，是社会主义政治发展的必然要求，是坚持和完善人民代表大会制度的必然要求，也是加强人大党的建设和自身建设的重要任务。

“报告虽然不长，但每一句话都很有分量。通读下来，满满的获得感，满满的自信心。”广西壮族自治区人大常委会副秘书长、办公厅副主任莫小峰代表表示，过去一年多，全国人大常委会积极开展立法、监督、代表工作，在推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥了重要作用，这进一步坚定了我们的制度自信。

2019年12月，“深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、加强和改进人大代表工作交流会”在京召开。莫小峰代表对此印象深刻，她说：“这既是一次业务交流，也是一次学习充电。为此，广西壮族自治区党委专门出台关于加强新时代人大工作的意见，自治区人大常委会党组、机关党组坚持学习机制，并切实把学习成果转化为依法尽职、忠诚履职的思路和举措，始终与党同向、与人民同心、与法治同轨。”

辽宁省大连市人大常委会主任肖盛峰代表说，要进一步坚定制度自信，发挥制度优势，凝聚人大力量，贡献人大智慧。比如紧扣“六稳”“六保”等中心工作，着力构建更完备、更管用的法治体系，提供更有力的法治保障。再如，推动各级人大代表积极履职，在推动高质量发展、服务改革开放、脱贫攻坚、乡村振兴中发挥更大作用，把制度优势不断转化为治理效能，助力疫情防控和经济社会发展取得双胜利。

“我们将按照报告关于下一阶段工作的相关部署，结合人大工作实际，认真研究贯彻措施，进一步加强中央精神学习，加强人大制度研究，充分发挥专门委员会作用，推动人大制度和人大工作与时俱进、完善发展。”莫小峰代表说。

（本报记者张洋、巨云鹏、李龙伊、黄超、寇江泽、邱超奕、吴月、刘新吾、李家鼎、李茂颖）

《 人民日报 》（ 2020年05月26日 10 版）