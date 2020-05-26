商务部部长钟山：稳住外贸外资基本盘事关大局

5月25日，十三届全国人大三次会议第二次全体会议结束后，举行第二场“部长通道”采访活动。图为人民大会堂主会场。

本报记者张武军、人民网记者翁奇羽摄影报道

5月25日，十三届全国人大三次会议第二次全体会议结束后，举行第二场“部长通道”采访活动。图为梅地亚新闻中心分会场。

本报记者张武军、人民网记者翁奇羽摄影报道

“外贸外资成为我国经济增长的重要拉动力；对税收的贡献超过25%；直接间接带动就业超过2亿人，其中8000多万为农民工；为开放型经济发展作出了重要贡献。”商务部部长钟山从4个方面讲述外贸外资的重要性，“稳住外贸外资基本盘，事关改革开放，事关经济社会发展大局。”

稳外贸外资相关工作如何展开？钟山介绍，最主要是稳住外贸主体。面对疫情给企业带来的前所未有的困难，党中央、国务院高度重视，从财政税收、金融保险、产业链供应链等方面予以帮助、支持，降低了企业的压力，也激发了企业的活力。“我们认为，只要外贸主体能够稳住，我国的外贸就一定能够稳住，能够发展。”

从外资看，一是扩大外资增量，要进一步扩大对外开放，放宽市场准入，缩减负面清单，搭建更高水平的对外开放平台；二是稳住外资存量，要贯彻落实好外商投资法，让外商放心、安心，愿意在中国投资发展。“随着我国营商环境的改善、经济的发展、市场的扩大，我们相信，明智的外商一定不会放弃中国庞大的市场。”

在回答有关防疫物资出口的提问时，钟山表示：“中国没有对防疫物资出口进行限制，我们是开放的。”钟山表示，全球疫情暴发以来，中国已向199个国家和地区出口了大量防疫物资，为全球应对疫情作出重要贡献。