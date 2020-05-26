工业和信息化部部长苗圩：让中小企业有更多获得感

5月25日，十三届全国人大三次会议第二次全体会议结束后，举行第二场“部长通道”采访活动。图为人民大会堂主会场。

本报记者张武军、人民网记者翁奇羽摄影报道

5月25日，十三届全国人大三次会议第二次全体会议结束后，举行第二场“部长通道”采访活动。图为梅地亚新闻中心分会场。

本报记者张武军、人民网记者翁奇羽摄影报道

为帮助中小企业克服眼前的困难，中央出台了财税、金融、社保、用能等方面约90条政策。“之所以这么做，就是政府工作报告里的八个字——‘留得青山，赢得未来’。”工业和信息化部部长苗圩介绍，作为国务院负责中小企业促进工作的综合管理部门，工信部将使这些政策尽快落实落地，让广大中小企业真正有获得感。

疫情影响下，新能源汽车产销情况如何？“从现在的情况来看，4月当月新能源汽车生产能力已经基本达到去年同期水平，我们对未来发展充满信心。”苗圩说，下一步，将从供给侧、需求侧、使用侧三方面发力。如：在供给侧，有序放开新能源汽车代工生产；在需求侧，鼓励地方在公共服务领域更多使用新能源汽车；在使用侧，继续加大充换电基础设施建设等。“总而言之，使新能源汽车有更好的使用环境，让更多消费者愿意选择新能源汽车。”

“现在每周增加1万多个5G基站。4月，5G用户增加了700多万户，累计已经超过3600万户。”在回答有关5G的提问时，苗圩说，今年以来5G建设速度加快。虽然前几个月受到疫情影响，但各个企业在努力加大力度，争取把时间抢回来。