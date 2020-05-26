生态环境部部长黄润秋：生态环境保护方向不变力度不减

5月25日，十三届全国人大三次会议第二次全体会议结束后，举行第二场“部长通道”采访活动。图为人民大会堂主会场。

本报记者张武军、人民网记者翁奇羽摄影报道

5月25日，十三届全国人大三次会议第二次全体会议结束后，举行第二场“部长通道”采访活动。图为梅地亚新闻中心分会场。

本报记者张武军、人民网记者翁奇羽摄影报道

疫情防控期间，怎样统筹做好生态环境保护工作？

“要始终保持生态环境保护的战略定力。牢固树立新发展理念，在生态环境保护上要做到方向不变、力度不减。”生态环境部部长黄润秋说，要坚持生态优先、绿色发展不动摇；坚持依法治理环境污染和依法保护生态环境不动摇；坚守生态环境保护的底线不动摇。

黄润秋表示，统筹考虑新冠肺炎疫情对经济社会发展的影响，要把握好推进生态环境保护工作的节奏和力度。反对推进生态环境保护工作搞“齐步走”、 “撒大网”、千篇一律。要更加注重对地方工作的指导和帮扶，也要送技术、送方案、送政策到企业，做到“一地一策”“一企一策”，促进企业绿色发展。

环保方面“十四五”规划有何考虑？黄润秋用“三个没有根本改变”来说明：以重化工为主的产业结构和以煤为主的能源结构没有根本改变；环境污染和生态保护所面临的严峻形势没有根本改变；环境事件多发频发的高风险态势没有根本改变。“目前生态环境质量的改善，从量变到质变的拐点还没有到来，还需要在‘十四五’继续努力，继续奋斗，继续攻坚克难。”

《 人民日报 》（ 2020年05月26日 12 版）