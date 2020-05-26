代表委员热议稳中求进：扩内需 激活发展新动能

数据来源：工信部、国家统计局



代表委员表示，扩内需要重点抓好“两新一重”建设，既要发挥我们建设传统基础设施的优势，又要抢抓建设新型基础设施的机遇，推动新老基建共同发力，为经济发展注入新动能。 习近平总书记参加政协经济界委员联组会指出，“我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变”“面向未来，我们要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点，加快构建完整的内需体系”。

新基建孕育新机遇，带动产业升级潜力大

政府工作报告提出，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。

在浙江大学医学院附属第二医院里，5G热力成像体温检测系统快速测体温，5G云端机器人穿梭在病房里配送药品……“在疫情防控期间，5G技术派上了大用场，在疫情监测、人员追踪、医疗服务等方面都提供了有力支撑。”中国移动浙江公司董事长郑杰代表表示。

在河南省商丘市，通过工业互联网、人工智能的应用，一家纺织厂综合生产力提高了25%。“新基建服务传统产业转型升级，让我们尝到了甜头。”商丘市市长张建慧代表说。

在代表委员看来，以新一代信息网络、5G技术为代表的新基建在一些领域的应用已经崭露头角。发展新基建将为拉动经济增长、加快产业转型升级提供有利条件。

拉动效应强，助推高质量发展。中国联通研究院院长张云勇委员介绍，数字基建的投资溢出效应较高，可以达到1∶5，比如投资两万亿元的5G基站大体上可以拉动10万亿元的间接投资。同时，新基建是数字经济发展从消费互联网扩展至产业互联网的重要抓手，带动产业升级的潜力无限。

提供大量就业岗位，促进“六保”任务落实。张云勇委员表示，到2025年，5G将直接创造超过300万个就业岗位，同时将激发更多的新型就业机会。

如何抓住新基建带来的数字化变革、转型升级机遇？代表委员认为，要抓住顶层设计、治理体系协同等关键点。

郑杰代表认为，“5G+工业互联网”面临着应用改造起步难、传统制造企业内网改造难和一些软硬件“卡脖子”等问题，未来要进一步加强龙头示范项目引领，加速推进5G终端产业成熟。

“金融服务新基建，必须着眼高质量。”中国建设银行湖南省分行行长文爱华代表说，金融机构要积极对接新基建融资需求，加大重点领域信贷支持力度，创新金融产品和服务，满足新基建的金融需求。

传统基建既补短板，更促高质量发展

“发展新基建不能忽视传统基建，传统基建仍然大有可为！”云南省交通运输厅厅长邱江代表说，政府工作报告提出加强交通、水利等重大工程建设，十分必要。

代表委员认为，虽然我国已是一个基建大国，铁路、高速公路、高铁建设总量均走在全球前列，但传统基础设施项目仍有很大投资空间，比如我国公路、铁路密度和人均水平与发达国家相比仍有差距。

“传统基建仍是基础，补短板离不开传统基础设施建设。”国药集团国药控股股份有限公司党委书记于清明代表介绍，在疫情防控中，国药控股通过全国数百家医药物流中心和仓储设施的统筹调配，为全国各地提供医药物资保障，但同时也发现，农村地区在医药服务方面仍需要补短板，“希望农村公路建设更完善，让医药物资更快捷地触达乡村。”

传统基建也同样服务于高质量发展。“实现高水平区域一体化，要求高质量的交通一体化。”浙江省宁波市人大常委会主任余红艺代表建议，继续加大交通等基础设施投入力度，为高质量发展提供有力支撑。

张建慧代表表示，政府工作报告强调加强新型城镇化建设，大力提升县城公共设施和公共服务能力，适应不断增加的进城农民的就业安家需求，也是实现高质量发展、满足人民日益增长的美好生活需求的题中应有之义。

代表委员认为，今后传统基建的发展要更注重科学规划，着眼于长期的经济发展和社会民生需求推进建设，在具体实施中也要统筹谋划，提升建设效率。

新老基建协同发力，融合发展前景好

在代表委员看来，新基建在添动能、调结构等方面作用突出，而传统基建在稳增长、补短板等方面不可或缺，两者协同发展才能显著提升我国基础设施现代化水平。

“我们与宁波舟山港合作，打造了全国规模最大的5G龙门吊远控集群。”郑杰代表说，这是一个新老基建互促发展的典型案例，有了智慧系统，龙门吊作业人力成本降低50%以上，设备改造成本节约20%以上。

“新老基建并不能截然分开，一方面新基建为传统基建赋能，推动其转型升级；另一方面传统基建的转型升级又反过来为新基建创造出更多应用场景，进一步带动新基建的创新发展。”天津大学管理与经济学部教授张水波委员表示，未来新基建与传统基建的界限会越来越模糊，必然要深度融合发展，共同服务于经济的持续健康发展，持续提升人民生活水平。

代表委员表示，不论是投资传统基建还是新基建，都要精准着眼于补短板、惠民生、调结构的目标，确保投资的有效性。

政府工作报告提出，今年中央预算内投资安排6000亿元，地方政府专项债券拟安排3.75万亿元。“新基建所涉及的新技术、新产业和新经济具有较大的不确定性，很多领域技术门槛高，要加大开放基建投资领域的市场准入、注重调动民间投资的积极性，提高投资有效性， 遵循市场规律。”张云勇委员说。

代表委员表示，我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力巨大。实施扩大内需战略，要深化供给侧结构性改革，突出民生导向，使提振消费与扩大投资有效结合、相互促进。

《 人民日报 》（ 2020年05月26日 14 版）