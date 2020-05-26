交上一份满意答卷（部长通道） 

夏日气息日渐浓郁，两会热度还在不断升温。5月25日，十三届全国人大三次会议第二场“部长通道”开启，相关部委负责人回答了大家关心的问题。

疫情影响下，外贸外资发展情况牵动人心。第一位登场的商务部部长钟山首先回答了如何稳住外贸外资基本盘的问题。

“从外贸看，最主要是稳住外贸主体。”钟山介绍，现在我国各类外贸主体超过40万家，面对疫情给企业带来前所未有的困难，我国从财政税收、金融保险、产业链供应链等方面予以帮助、支持。“只要外贸主体能够稳住，外贸就一定能够稳住，能够发展。”

帮扶中小企业，是两会上另一大热议的话题。中央已出台财税、金融、社保、用能等方面约90条政策。

“之所以这么做，就是政府工作报告里的八个字——‘留得青山，赢得未来’。”工业和信息化部部长苗圩介绍，作为国务院负责中小企业促进工作的综合管理部门，工信部将使这些政策尽快落实落地，让广大中小企业真正有获得感。

疫情防控期间，怎样统筹做好生态环境保护的各项工作，为全面建成小康社会交上一份生态环境保护的满意答卷？

“要牢牢把握生态环境保护的战略定力。牢固树立新发展理念，在生态环境保护上要做到方向不变、力度不减。”生态环境部部长黄润秋说，不能因为遇到困难、遇到挑战，就放松对生态环境保护、对环境监管和环境准入的要求。要坚持生态优先、绿色发展不动摇；坚持依法治理环境污染和依法保护生态环境不动摇；坚守生态环境保护的底线不动摇。