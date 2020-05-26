脚踏实地  逐梦前行（代表通道）

25日下午2时许，十三届全国人大三次会议第二场“代表通道”开启。6位全国人大代表分享奋斗故事，畅谈履职心声，话语间充满奋进的信心。

对中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司职工栗生锐代表而言，从一名学徒，到中华技能大奖得主，背后是无数个日夜的坚守。

“高超的技艺都是练出来的，没有任何捷径。”栗生锐回忆自己刚工作时的一次失误，刀具在零件上划下的那道刻痕，也深深刻进他的心里。

为了不再犯错，栗生锐反复训练，直到手能感知误差和变化，耳能听出加工的细微异常，眼能直接判断对错，练得“就像一部机器”，至今连续18年没出过一件废品。

随舰远航，筑梦深蓝。海军某导弹驱逐舰舰长赵岩泉代表曾两次参加索马里护航行动。

“中国海军在亚丁湾护航，是为了积极履行国际义务和责任，保障国际航道安全。”赵岩泉介绍，从2008年底以来，中国海军已累计派出35批护航编队，为6700多艘中外船舶护航。

如果说赵岩泉的梦想在蓝色深海，周义哲代表的梦想，就在内蒙古大兴安岭那片万木葱茏的绿色林海。

“绿水青山就是金山银山。”周义哲说，从前砍树是做贡献，现在护林也是做贡献，林区生态环境越来越好，日子也越过越美。他希望，更多年轻人能到林区来，一起守护好大兴安岭这道绿色的风景线。

在通道上，四川省苍溪县白驿镇岫云村党支部书记李君代表谈得最多的，是他们村的抖音直播间。

在村里建农产品加工流通中心、到成都繁华商圈开店、实现连锁化经营……李君对未来信心满满：“我希望让世界看到岫云村的幸福。”

西藏墨脱县完全小学副校长格桑德吉代表，通过内地西藏班走出了大山，毕业后却又选择回家乡教学。

格桑德吉说，回到家乡之初发现失学孩子很多，劝学成为老师们的主要工作。有个小姑娘小学快毕业时辍学了，格桑德吉拿自身经历上门做工作，孩子最终复学并考入内地西藏班，毕业后也回家乡当了老师。

2013年墨脱通了公路，乡亲们观念转变了，办学条件也改善了。“曾经我们的教育目标是‘来得了、留得住、有学上’，现在变成了‘上好学’。”格桑德吉动情地说，如今门巴族孩子入学率和小升初升学率都达到100%，越来越多孩子正走出大山、改变命运。

奋斗创造未来。上世纪50年代，也有一批人响应党的号召，“打起背包就出发”，从上海迁到西安，建成西安交通大学。在西安交通大学校长王树国代表看来，“西迁精神”的核心是爱国主义。折射到今天，就是要敢于直面挑战，勇于创新担当，做出不负于时代的贡献。

西安以西，由西安交大建设的“中国西部科技创新港”，聚来一大批世界顶级学术机构，建立了若干国际联合实验室，一大批世界五百强企业到此签约……人才在此汇聚，发展在此蓄能。

发展5G通信等前沿学科、创建未来技术实验班、设立储能新专业……王树国说，迎接第四次工业革命浪潮，当务之急是培养高端人才，依靠科技创新抢抓未来机遇。

短短半小时，代表们有力的话语在通道上激荡。全面小康的梦想近在咫尺，越到关键时刻，越要脚踏实地，肩负时代使命，用奋斗书写未来。