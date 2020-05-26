国家发改委解读“六稳”“六保”工作重点 让老百姓端稳自己的饭碗

5月24日，国务院新闻办举行新闻发布会，国家发改委相关负责人就扎实做好“六稳”“六保”工作、奋力完成全年经济社会发展目标任务相关情况作介绍并就热点问题答记者问。国家发改委副主任宁吉喆表示，今年政府工作报告没有提经济增速的具体目标，但不等于经济增长不重要。要看到，无论是保民生、保就业还是脱贫攻坚，都要有经济增长的支撑，都要用改革开放的办法稳就业、保民生、促消费，拉动市场、稳定增长。事实上，经济增长的内容已经融在其他经济社会发展目标之中。在国内疫情基本阻断后，中国经济运行恢复的势头稳中向好。

重点领域加大政策力度

城镇新增就业900万人以上，居民消费价格涨幅3.5%左右，国际收支基本平衡，现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽……今年政府工作报告中，虽然没提全年经济增速具体目标，但依然重点突出、底线鲜明。

宁吉喆表示，以保促稳、稳中求进，努力实现全年经济社会发展目标任务，将重点做到“六个强化”，即：强化就业民生、强化脱贫攻坚、强化政策对冲、强化内需支撑、强化企业帮扶、强化改革开放。

比如，在企业帮扶方面，千方百计帮扶1亿市场主体，特别是帮助中小微企业和个体工商户复产复业。在扩大投资方面，要用好6000亿预算内投资，3.75万亿地方政府专项债券，几千亿抗疫特别国债，以及更多的金融资金和社会资本，加快补短板、强弱项。在城镇化建设方面，今年要推动完成1亿非户籍人口在城市落户的目标，新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持100个左右的县和县级市开展县城新型城镇化建设示范。

在谈及消费问题时，宁吉喆表示，下一步，国家发改委将采取大力推动商品消费优化升级、全面促进服务消费提质扩容、加快培育新型消费、积极扩大绿色健康节能环保消费、加强消费基础设施和服务体系网络布局建设等举措来提振消费。

这意味着，无论是吃、穿、用、住、行，还是文化、旅游、体育、养老、托幼、家政、教育培训，抑或是智慧超市、智慧商店、智慧餐厅，都将迎来政策“暖风”。

牢牢守住民生这条底线

政府工作报告指出：“‘六保’是今年‘六稳’工作的着力点。”而在“六保”和“六稳”中，排到最前面的是就业。

国家发改委副秘书长赵辰昕表示，1—4月份，全国城镇新增就业354万人；截至目前，随着复工复产的推进，已经有超过九成的农民工实现了返岗就业。赵辰昕强调，在疫情冲击面前，这个成绩跟任何国家、任何地区比起来都是了不起的。

“受疫情影响，有些企业农民工的收入会阶段性有所降低。但是，随着疫情防控常态化，正常的经济社会生活逐渐恢复正常，经济也会繁荣起来，农民工的收入肯定会持续增加。”赵辰昕说，就业是民生之本、财富之源，国家发改委会与相关部门一道共同坚定不移地落实好党中央、国务院决策部署，把就业工作做好，让老百姓端稳自己的饭碗。

在政府工作报告中，与“稳就业保民生”一样被强调突出的，还有“坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务”。

据国家发改委秘书长丛亮介绍，国家发改委在打赢脱贫攻坚战方面将重点抓好四项重点工作：一是推动易地扶贫搬迁工作圆满收官；二是发挥“以工代赈”带动就业增收作用；三是大力开展消费扶贫行动；四是持续加大对贫困地区农村饮水安全、教育、医疗项目的支持力度，加快推动农村公路、农村电网、农村水利等建设。

“截至4月底，全国易地扶贫搬迁工作已经取得决定性进展，实际入住建档立卡贫困人口951.5万人，搬迁入住率达到99.4%，还有0.6%需要在今年剩下时间加快完成。另外，22个有搬迁任务的省份已经有17个省份全面完成搬迁入住；同时，在有劳动力的贫困搬迁家庭中，已经有超过90%的家庭实现至少一人就业。”丛亮说。

靠改革开放提升竞争力

政府工作报告强调：“要用改革开放办法，稳就业、保民生、促消费，拉动市场、稳定增长，走出一条有效应对冲击、实现良性循环的新路子。”

如何靠改革开放提升竞争力？国家发改委相关负责人也给出了明确信息：

在改革方面，中国将着力推动建立高标准的市场体系、着力提升国资国企改革的质效、着力优化民营经济的发展环境、着力健全和完善基本公共服务的体制机制。其中，尤其注重推动电力、电信、铁路、油气等等领域放开竞争性业务，吸引更多的民间资本来参与这些领域的项目运营和项目建设。同时，注重清理与企业性质挂钩的不合理的歧视性的规定和做法。

“我们今年会推动出台国家基本公共服务的标准体系，通过这个标准体系明确各级政府要保障什么范围的基本公共服务，明确底线标准到底是什么。”赵辰昕说，在其他的领域，包括重要民生商品价格的调控、绿色发展等领域，国家发改委也会推出一些改革举措。

在开放方面，有关部门将进一步抓好重大外资项目落地、缩减外资准入负面清单、鼓励外商在华投资、改善外商投资环境。继续大幅压缩外资准入负面清单，进一步提升服务业、制造业、农业领域的开放水平，全面落实负面清单管理制度。同时，提升外商投资服务水平，全面落实内外资企业平等待遇，保障外商投资合法权益，保障不同地方法律实施的一致性、统一性。

宁吉喆透露，今年要推出第四批重大外资项目，而且要素跟着项目走，协调服务给予用地、环评、规划、能耗等方面支持保障。同时，加强先进制造业、生产性服务业领域的项目储备。