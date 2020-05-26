代表委员建言：统筹做好经济社会发展工作

全国政协委员洪慧民建议，系统推进政策清理，广泛开展监督检查，确保中央支持民营经济发展的决策落地生根。

全国政协委员刘永好认为，要千方百计稳市场主体，新增贷款要更多投向民营企业和中小微企业，加快政策落实落地。

全国人大代表朱华荣说，减税降费可以提高就业人员收入，从而拉动消费经济；让利企业，可用于企业研发、技术改造等长远投资。

全国人大代表何金碧建议，加强国家层面大数据的开发应用，帮助银行提升风险识别准确性，减少对抵押担保的依赖。

全国政协委员杨成长建议，坚持从完善市场机制出发，把推动要素市场化配置作为改革核心。

全国人大代表沈方勇建议，发扬抗疫中的协同作战精神，争取各省区市与湖北结对帮扶，扩展产品流通。

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情给我国经济社会发展带来的冲击，如何统筹推进疫情防控和经济社会发展工作、实现全年经济社会发展目标成为举国关注的焦点。全国两会期间，代表委员们围绕统筹做好经济社会发展工作积极建言献策。

（本组照片由李涛、谢环驰、巨建兵、吴雨、熊争艳摄）