代表委员热议政府工作报告：稳企业 经济回暖后劲足

近期，湖北荆州多个文化旅游景区通过延长营业时间，促进“夜经济”发展。图为孩子们在荆州方特东方神画主题乐园游玩。

黄志刚摄（人民视觉）

位于安徽芜湖的奇瑞汽车股份有限公司内，工人在车间忙碌。

周 牧摄（新华社发）

在江苏省淮安市金湖县龙虾美食广场，一位店员展示刚烹饪好的蒜泥龙虾。

新华社记者 韩瑜庆摄

江西省宜春市万载县瑛维箱包有限公司员工在赶制出口产品。

周 亮摄（人民视觉）

新疆乌鲁木齐明珠花卉市场内的商户开门迎客。图为市场一角。

张秀科摄（人民视觉）

政府工作报告提出，“保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体”“稳定产业链供应链”，并给出了一系列具体的政策举措，引发代表委员们的强烈共鸣。大家纷纷表示，这些“以保促稳、稳中求进”的硬招实招，必能将疫情对经济发展的影响降到最低。同时，全力以赴保市场主体、保产业链供应链稳定，不仅有助于就业、脱贫等其他重要目标的实现，更将为中国经济复苏积攒巨大的后劲。

呵护企业，精准施策真暖心

企业作为经济细胞，是经济发展的动力和活力所在。政府工作报告提出的一系列暖企举措，得到很多代表委员点赞。

全国政协委员、新希望集团董事长刘永好说，稳住上亿市场主体，尽力帮助广大企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关，有利于增强经济回升的动力，也为促进就业打下坚实基础。

“政府工作报告提到‘加大减税降费力度’‘保障民营企业平等获取生产要素和政策支持’等，让民企有了实实在在的信心。”刘永好说，在经济下行压力加大的背景下，应进一步推进地方政府清理拖欠企业账款力度，并将其列入地方政府信用指标和考核体系之中。

全国人大代表、浙江吉利控股集团董事长李书福表示，政府工作报告对当前国际国内整体形势作出了准确研判，提出了务实举措，令人振奋。这既符合中国制造业高质量发展的实际，也符合市场需求转型的方向。

“我们积极采取措施，带动上下游协同复工复产，畅通供应链产业链。3月底，吉利国内供应商已全部复工，国内供应链风险得到全面有效管控，产能稳步爬升。”李书福介绍，政府部门及时出台一系列稳定和扩大汽车消费的举措，正有效推动需求复苏。吉利将继续主动迎接变革，保持研发投入，不断做实做强核心竞争力。

全国政协委员王会生对政府工作报告中“两新一重”的提法很有感触。他说，疫情防控常态化背景下，扩大有效投资是加快经济恢复发展、激发消费需求、助力产业升级的重要举措。在实践中，要充分发挥国有资本投资导向作用，通过政策性产业基金等方式，带动更多社会资本在细分行业领域投资新型基础设施建设、新型城镇化建设、重大工程建设项目，推动高质量发展。

保供稳链，同心协力闯难关

现代社会分工细化、产业链长，诸多市场主体往往“一荣俱荣、一损俱损”。

全国人大代表、广西柳工集团有限公司董事长曾光安告诉记者，疫情发生后，柳工集团从“供方+物流”同时入手，积极排查风险、难点，确保供应链各个环节互相配合、顺畅转动。“我们第一时间与1000多家供方实现联动，秉持‘一企一策’的原则，为他们提供必要防护用品和必要生产资料，通过‘输血供氧’，最大限度激活产品生产链。”曾光安说。

曾光安表示，“保市场主体”“保产业链供应链稳定”等举措，让企业坚定了发展信心。4月份，柳工挖掘机实现月产4500台的历史新高。在他看来，中国工程机械产业链呈现出巨大实力和十足韧性，积蓄了强劲的发展势能。在各方努力下，“中国制造”将继续开足马力，贡献更多优质产品。

全国人大代表、四川天府新区商会会长王麒认为，产业链环环相扣，没有一家企业可以独善其身，一个环节阻滞，上下游企业都无法运转。中国是国际产业链的重要环节，在全球供应链中占有举足轻重的地位。可以说，中国离不开世界，世界也离不开中国。保产业链供应链稳定，既是保企业生产、稳中国制造，也是为疫后世界经济复苏注入力量。

“疫情发生以来，我们开展‘送政策、帮企业、送服务、解难题’专项行动，通过产业资金帮扶、点对点救助、绿色通道、执照邮寄等措施，最大限度降低企业成本。”王麒说，危和机同生并存，面对疫情带来的困难、风险和不确定性，各方唯有协力稳住发展的基本盘，方能共同闯过这道难关。

放眼长远，增强自身竞争力

市场主体保住了、产业链供应链稳住了，高质量的发展才更有希望。在今年两会上，不少代表委员不仅聚焦如何“利当前”，更关注怎样“惠长远”。

提到碧桂园，很多人第一印象是大型房地产企业。但如今，其定位则是“为全世界创造美好生活产品的高科技综合性企业”。全国政协委员、碧桂园集团董事局主席杨国强表示，改革开放以来，中国城镇化快速推进，促进了建筑行业大发展。然而，建筑行业传统粗放式、手工化的生产方式并没有根本性改变，施工安全风险大、生产效率低、建设成本高、科技含量少，行业对年轻一代的吸引力越来越弱，此次疫情更是给传统建筑企业的开工和生产带来较大困难。

对此，杨国强提出“研究制定覆盖建筑机器人研发、制造和应用全流程的政策支持体系”“完善建筑机器人行业标准体系”“引导建筑机器人快速试点试用”等建议，促进建筑机器人合规高效地在工地使用，不断提升建筑业发展质量。

全国政协委员、中化集团董事长宁高宁指出，供应链作为产业链的一部分，一直是经济发展的驱动力。受疫情影响，原料采购、劳动力流动等受阻，全球供应链在某些领域出现一定程度的中断，这可能导致全球产业链转向区域集聚化和本土化。

“疫情对中国企业是一次大考，如果能走出来就会变得更强壮。现在全球生产供应链恢复最快的就是中国，这是一个很好的机会。”宁高宁强调，目前中国经济已进入恢复阶段，财政、货币政策在疫情防控、复工复产等方面进行了有效应对。对企业来说，只有真正搞创新、真正搞研发、真正增强自身实力，才能成功过关，走向更高质量、更可持续的发展。