 杨国强委员：加力支持农业企业“走出去”

农业是国民经济的基础产业，事关国计民生和国家安全。中国粮食需求总量非常大并且呈刚性增长趋势，新冠肺炎疫情的发生更加凸显了粮食安全的极端重要性。当前，中国耕地、淡水等资源相对紧张，农业规模化、集约化程度偏低。在这种情况下，积极开发利用全球丰富、优质农业资源，大力拓展国外农业投资市场，是实现农业优势互补、构建持续稳定的农产品供应网络的重要途径，能为国家粮食安全增加新的砝码。

另一方面，随着机器人、物联网、人工智能等先进技术被不断应用到农业生产经营各个环节，农业走科技化、智能化的发展道路已成为大势所趋。加快布局“无人农场”应用场景、广泛应用农牧机器人新技术、全面提升农业产业链自动化水平将成为占据全球农业未来发展制高点的重要手段。

因此，我建议：支持农业重点企业大力参与全球农业投资开发，建立海外农业基地。完善农业企业“走出去”总体规划和协调服务机制，引导和支持企业在全球范围内寻找优质农场、牧场，在风险较小的国家租赁或购买闲置土地，增加基础设施、农业机械及化肥农药等生产要素投资，大规模实施农业综合开发项目，建立海外农产品生产基地。

以企业为主体，试点打造规模化无人农场，提高农业生产力。依托国内外重点农业企业智能化领域系统集成优势，在国内外有条件的地区建设一批规模化、有重大影响力的智慧农业示范基地和无人农场，构建集粮食种植、收割、仓储、加工、运输于一体的无人化现代农业产业链，形成流水线、农业工业化，从而达到综合投入利用的效益最大化，更好地满足人们对绿色安全优质农产品的需求。

（本报记者 高云才整理）