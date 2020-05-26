马一德代表：加速发展京津冀未来产业集群

由北京日报客户端、天津日报、河北日报客户端合作推出的全国两会视频专栏“连麦京津冀”接连与网友见面，三地代表委员围绕共同关注的热点话题展开讨论。图为本报记者与三地代表委员连麦“云访谈”。（扫码观看连麦视频）

“新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构，未来产业成为大国竞争新焦点，发达国家和国际科技领军企业纷纷加强对人工智能、量子计算、区块链、虚拟现实、数字创意等未来产业领域的布局。”全国人大代表、北京市社会科学院法学所研究员马一德说，京津冀是我国科技创新资源最丰富的地区之一，抓紧布局、加速发展未来产业集群，是京津冀产业结构转型升级、壮大协同发展新动能的战略方向。

马一德认为，对京津冀来讲，智能制造、文化创意产业等拥有比较雄厚的资源禀赋和产业基础，既是战略性新兴产业，也是未来产业。

他建议，在智能制造方面，京津冀三地政府引导资本和人才向先进制造业流动，推动人工智能与制造业深度融合的模式创新和业态创新，引导企业将人工智能等新技术渗入装备产品的设计、生产，探索形成全新的生产模式和服务模式。在文创产业方面，推动京津冀现有文创功能区提质升级，实现文化与科技资源的双向融合，统筹规划京津冀文创产业园区、特色小镇、文创产业；鼓励中关村等科技园区的科技文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，培育一批掌握核心技术、拥有原创品牌、具有较强市场竞争力的骨干文化创意企业和集团。

现代化经济体系需要更加高效、便捷的现代服务业。马一德说，北京的现代服务业比较发达, 天津的现代服务业与金融业融合度较高，河北在这方面则相对滞后。为推动三地现代服务业协同发展，北京可将疏解的现代服务业移入天津、河北，天津、河北统筹谋划承接。三地合力搭建研发设计、知识产权、信息服务、金融、商贸、物流、咨询、会展等服务平台，围绕未来产业集群构建区域服务体系。

马一德建议，要为实现未来产业加速发展提供保障。一方面加速提升区域治理法治化、智能化水平，从立法环节入手推进京津冀协同治理法治化，优化协同发展的制度环境。另一方面需要发展区域数据要素市场，鼓励高校、科研院所和企业实现技术共享，依托大数据技术建立相应的技术共享数据库，推动完善数据要素与土地、劳动力、资本、技术等要素的深度融合机制，从而实现激活新动能的乘数效应。