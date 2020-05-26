刘朝霞委员：下好京津冀金融业“一盘棋”

血脉通畅，增长才有力。金融作为现代经济的血脉，是撬动京津冀协同发展不可或缺的重要力量。全国政协委员、台盟天津市委会主委刘朝霞在参加天津台盟与北京台盟、河北台联联合开展的调研基础上，又通过一次次走访、征求意见发现，由于京津冀金融存在资源分布不均衡、同质化发展的问题，亟须推进京津冀金融一体化发展。为此，她建议，在更大范围内系统规划金融产业链和创新链布局，破除制约协同发展的深层次障碍，下好京津冀金融业“一盘棋”。

“目前，京津冀三地金融顶层设计亟须加强，金融生态和金融服务建设有待进一步完善。”刘朝霞说，虽然《京津冀协同发展规划纲要》明确提出，在服务业方面，强化北京金融管理、天津金融创新运营、河北金融后台服务功能，但尚未明确三省市在金融发展领域的空间布局和进一步细化的具体分工，导致三省市金融发展未能进入协同分工、远近结合、优势互补的区域金融一体化协调发展的最佳状态。

在刘朝霞看来，京津冀三省市的金融机构，在运用管理、业务拓展上依旧存在行政分割问题，一批创新业务受到行政壁垒限制，金融支持实体经济能力受限，令金融改革红利无法惠及整个区域。由于三省市金融行业间信息不对称，导致京津冀金融协同发展过程中，投资愿望和融资需求存在信息壁垒。

刘朝霞建议，围绕京津冀协同发展，坚持金融服务实体经济、合作互利共赢、市场化导向、防范系统性金融风险的总体原则，聚焦金融改革的重点领域，成立京津冀金融协同发展领导机构，明确三省市金融发展定位和发展思路，完善顶层制度设计。由京津冀金融一体化发展领导机构制定相关政策，协助津冀两地打造天津的金融创新运营中心和河北的配套后台服务中心，促进金融资源、要素自由流动。

“通过出台鼓励政策以及经济杠杆推动疏解工作，引导金融创新运营业务转移至天津开展试点，引导金融机构电子银行、数据中心、呼叫中心等劳动密集的后台服务功能转移至河北。助推津冀两地打造具有专业化性质的综合运营服务平台，为金融协同管理提供充分的信息、数据、资源、政策支持。”刘朝霞建议。