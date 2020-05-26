首入政府工作报告促消费扩投资稳增长 "新基建"施工图明晰

备受关注的新型基础设施建设，今年被首次写入政府工作报告。不仅如此，从发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，到发展工业互联网，推进智能制造，从加速5G网络建设和场景应用，完善新型基础设施布局，到支持民间资本参与新型基础设施建设……政府工作报告以及国民经济和社会发展计划草案的报告为“新基建”发展勾勒了更明晰的施工图。

今年以来，新型基础设施建设按下“加速键”。以5G为例，工信部部长苗圩25日在今年两会第二场“部长通道”上表示，今年以来5G加快了建设速度。4月份5G用户一个月增加了700多万，累计已经超过了3600万户。

接受《经济参考报》记者采访的多位代表委员表示，“新基建”不仅有助于扩内需、促消费、稳增长，还将为产业发展注入数字动力，成为促进经济增长的新动能。

全国人大代表、中国信息通信研究院院长刘多向记者表示， 5G等新型基础设施建设将显著拉动经济增长、扩大有效投资和激发信息消费。同时“新基建”将支撑传统产业数字化转型，成为传统产业转型升级的加速器，为制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业赋智赋能，促进模式创新和生产效率提升。

“随着疫情的暴发，技术驱动消费购物的趋势更加明显，企业要不断优化服务模式，加速数字化建设，以适应新的需求。‘新基建’的到来更是加速了这一进程，同时也给各行各业带来了全新的机遇。”全国人大代表、苏宁控股集团董事长张近东表示。

事实上，无论在释放消费潜力还是扩大有效投资方面，“新基建”都将成为重要发力点。

政府工作报告强调，加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。

国民经济和社会发展计划草案的报告也释放了不少利好。比如，加速5G网络建设和场景应用，完善新型基础设施布局，推动超高清视频、虚拟现实等新兴消费；推进5G、物联网、车联网、工业互联网、人工智能、一体化大数据中心等新型基础设施投资等。

政策利好之下，企业也在积极布局。张近东表示，今年苏宁将继续加大“新基建”的投资和建设，强化底层系统能力、智慧供应链能力和用户运营能力，不断完善大数据、云计算、物联网以及智能终端等信息基础设施建设，围绕人、货、场进行更加深度的数据采集，从而形成消费者、产品、服务、营销、渠道、物流的全面数字化体系，全面提升运营效率和消费体验。

“作为‘新基建’的重要领域，工业互联网能有效打破各行业信息孤岛，是传统产业转型升级的倍增器，也是振兴实体经济、实现高质量发展的重要抓手。”全国人大代表、浪潮集团董事长孙丕恕表示，浪潮正在深化向“云+数+AI”新型互联网企业转型，深耕工业互联网、人工智能、数据中心等领域，全力投身“新基建”，培育数据驱动的工业发展新模式、新业态，实现制造业转型升级。

此外，代表委员还建议，从加快数字基础设施建设、培育新兴消费领域、创新投资运营模式等方面统筹布局，推动“新基建”引领我国产业升级、激发经济新活力。

刘多建议，加强网络支撑能力建设，加快5G全面部署，实现城市、县城、乡镇、以及工业园区等行业应用密集地区连续覆盖，打造人机物全面互联的工业互联网，促进数据要素互联互通共享。拓展5G等“新基建”在社会管理、公共服务、教育医疗、智慧城市等领域应用，激发新消费需求。同时创新“新基建”投资建设运营模式，对不同投资回报项目分类施策，吸引更多社会资本参与数字基础设施和应用推广。

全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示，需进一步加快推进云计算等新基建，筑牢数字经济发展的战略基石。建议政府部门加强引导和政策扶持，充分调动传统企业的积极性，积极推动稳妥有序上云。

“国家应加快打造具备国际领先水平的人工智能新型基础设施，加强人工智能基础和应用人才培养，推进各行业积极应用自主可控的开源深度学习平台。同时，还应大力推进智能云工程，支持开放平台的建设，以此加速产业智能化。”全国政协委员、百度公司董事长李彦宏表示，在国家新基建政策的支持下，人工智能等新型基础设施的发展有望推动智能经济早日到来。