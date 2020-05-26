苗圩：三方面发力推动新能源车发展

5月25日，在十三届全国人大三次会议第二场“部长通道”采访活动上，工业和信息化部部长苗圩表示，尽管新能源汽车产销受到新冠肺炎疫情的影响，但4月份的新能源汽车生产能力已经基本达到去年同期水平。他表示，下一步将继续从供给侧、需求侧、使用侧三方面发力，为新能源车创造更好的使用环境。

苗圩表示，疫情发生以来，新能源汽车和传统汽车一样，一段时间产销受到很大影响。中央政府制定了促进新能源汽车发展的政策措施，特别是将原来到今年年底要退坡完成的新能源汽车补贴和免征车购税两项政策延迟两年，以恢复产销增长。“从现在的情况来看，4月份当月的新能源汽车生产能力已经基本上达到了去年同期水平，我们对未来的发展还是充满信心。”他说。

苗圩表示，下一步的发展将从供给侧、需求侧、使用侧三个方面继续发力。在供给侧，将进一步加大“放管服”改革力度，有序放开新能源汽车代工生产。对有检测能力的企业实行自检自证，减少重复检测。对于研发创新型新能源汽车企业，实行品牌授权试点。

在需求侧，除落实好财税支持政策外，还将鼓励换电模式的发展，鼓励地方在执法车、物流车、环卫车、公交车、出租车等公共服务领域更多采用新能源汽车，以扩大新能源汽车的需求。

在使用侧，将继续加大充换电基础设施建设，鼓励各类充换电设施实现互联互通。鼓励地方政府针对新能源汽车的使用，出台停车、通行等方面的优惠政策。“总而言之，我们会高度关注新能源汽车发展，使其有一个更好的使用环境，让更多的消费者愿意选择新能源汽车。”苗圩说。