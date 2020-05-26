“后补贴”时代车市往哪走 人大代表支招新能源车下半场

从2009年的500辆到2019年的381万辆，国内新能源车保有量爆发式增长。然而，今年7月22日新补贴政策实施后，“后补贴”时代新能源车市往哪走，成为今年汽车界全国人大代表热议的话题。就整车高成本、核心零部件利用率低、二手车残值率低等新能源车生产流通环节问题，以及顶层设计、如何迈过“双积分”红线等行业、车企面临的待解难题，三位全国人大代表支招新能源车“下半场”。

全国人大代表、奇瑞汽车董事长尹同跃：

待破“双积分”结转时间限制

2017年，为促进新能源汽车产业发展，《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（以下简称《双积分管理办法》）开始实施。随着汽车市场不断发展，《双积分管理办法》曾多次修订。2019年9月，工信部就曾发布征求意见稿，拟对2021年度及以后年度的新能源汽车积分比例要求进行修订。

全国人大代表、奇瑞汽车董事长尹同跃认为，新起草的《双积分管理办法》修正案中，拟规定NEV正积分可结转，但设置仅可结转三年，每次结转按50%扣减积分数量和可结转的前置条件等方面限制，对于传统车企发展新能源汽车产业的积极性会造成一定影响。为此，尹同跃建议取消对NEV正积分结转的相关条件限制，以提高传统汽车企业发展新能源汽车产业的积极性。

除对乘用车《双积分管理办法》提出建议，尹同跃还提出制定商用车积分管理办法，并提议将乘用车和商用车的积分打通，使轻型商用车（N1类）与乘用车双积分管理办法（基本为M1类车）相融合，统筹制定为轻型汽车双积分管理办法。尹同跃认为，商用车是中国在汽车行业的传统优势领域，国内尚未对碳排放较大的商用车制定积分管理政策。

此外，针对新能源汽车核心零部件的制造利用，尹同跃呼吁相关部门应提倡新能源汽车核心零部件再制造再利用。当前新能源汽车大约三年就有非常大的技术突破，实际行驶寿命15万公里就面临着淘汰与报废，而其基础核心零部件系统，如电驱动、电机、电池、铝基车骨架等，仍具有很高的重复再使用价值。

尹同跃建议，国家要推动新能源汽车基础高价值零部件延长在役寿命工程，将再制造归入国家战略性新兴产业；出台政策允许整车制造企业回收低续航新能源汽车，经升级改造后视同新车销售；允许回收铝合金及复合材料车身以及电池、电机、电控等新能源汽车三电系统，纳入再制造再回收体系。

在尹同跃看来，通过“再制造再利用”，制造企业有能力投入更多精力进行新产品研发和设计，形成良性循环，对推动我国制造业的产业结构调整、产品更新换代、技术进步和人员素质提高十分有利。

全国人大代表、合众新能源董事长方运舟：

出台一揽子支持政策

受疫情影响，新能源汽车产业受到冲击。对此，全国人大代表、合众新能源董事长方运舟表示，国家加快研究出台新能源汽车一揽子支持政策，运用政策、技术、资源优势，加快推动新能源汽车的普及，让高品价比的电动汽车触手可及。

自从国内补贴大幅度退坡后，2019年我国新能源市场出现首次负增长。今年突如其来的疫情，更是加重市场压力。方运舟表示，疫情打乱了行业正常运行节奏，短期内汽车的生产和销售将受到巨大冲击，零部件供应体系被打乱。“在疫情影响下，汽车市场持续下滑，消费呈疲软态势，作为新生事物的新能源汽车产业更需要国家研究出台一揽子支持政策。”方运舟说。

实际上，近期国家和地方已出台一系列刺激消费政策，对恢复新能源汽车市场产生积极的作用，其中包括延长新能源补贴政策。但是，方运舟认为，随着逐步进入市场化发展阶段，新能源汽车产业还存在很多问题。例如，新能源汽车行业技术更新快，产品无规模效应，利润微薄甚至亏损；新能源汽车关键系统供应链资源紧张，成本居高不下；新能源汽车品牌溢价能力不足，二手车残值率低；充电等基础设施建设不完善，影响新能源汽车使用的便利性等。方运舟建议，未来应大力推进对公市场使用新能源汽车；放开城市新能源汽车限购指标；支持新能源汽车下乡，拓展农村市场；积极推进路权、电价、停车、高速收费等方面给予新能源汽车优惠；给予新能源汽车企业专项研发资金支持，助力技术升级；给予金融、税费及资金支持；延长国补政策退坡时间，加快资金结算。

全国人大代表、长城汽车总裁王凤英：

小型电动车不应“一刀切”

受补贴政策影响，近年来小型电动车发展受到冲击。全国人大代表、长城汽车总裁王凤英建议，鼓励小型电动车发展。数据显示，2015年国内A00级和A0级电动汽车市场份额为87%，2016年下降至61%，2017年回升至76%。2018年新能源汽车补贴政策调整后，小型电动车的市场占比迅速下降至65%，其中，A00级电动汽车直接下降20%，市场份额不足50%。

“新能源汽车产业政策阻碍小型电动车发展。”王凤英表示，新能源汽车补贴政策划分维度不合理，过度推崇高续驶里程。导致小型电动车出现大幅下滑的最根本原因是由于车型限制，续驶里程相对不高，从而在以里程为主导的补贴标准中能享受的补贴数额越来越少，因此在市场竞争中逐渐失去价格优势。

王凤英认为，受政策影响，电动汽车发展过度追求高里程会导致资源浪费。目前，市场上部分电动汽车为增加续驶里程，大量叠加电池，这种治标不治本的方法不仅没有提高电动汽车环保节能效果，更为严重的是加大电动汽车安全隐患，增加电动汽车安全事故的发生概率。

“小型电动车作为新能源汽车中的重要细分品类，产品价格更低、停车占地面积更小，在节能减排、资源利用上相比大型电动汽车更具优势，同时，社会资源消耗少，通行效率高。”在王凤英看来，目前业内仍存在对小型电动车的诸多认知误区，例如认为小型电动车技术含量低、粗制滥造，影响我国汽车产业发展，认为小型电动车的发展会影响汽车工业进步。

为推动小型电动车发展，王凤英建议，一是确立小型电动车产品标准，明确小型电动车范围，划分产品等级，将小型电动车和低速电动车、中大型电动车区分开来；参照燃油车等级划分标准，按照车身尺寸、整备质量、续驶里程可将小型电动车分为A1、A2两个级别；其次，规定小型电动车最高设计车速须达到80公里/时以上；二是制定以降低能耗为导向的新能源汽车补贴标准，从耗电量、轻量化程度等维度制定新的标准体系，促进电动汽车技术和品质不断提升。对于符合A1、A2产品标准的小型电动车按照耗电量进行梯级补贴。三是，给予小型电动车税费优惠。四是加强动力电池回收利用管理，凸显小型电动车优势。