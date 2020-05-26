周云杰代表：应用物联网技术保障疫苗的接种安全

人民网北京5月26日电（记者毕磊）疫苗接种涉及到人民群众的生命健康，关系到国家的公共卫生安全和国家安全。继去年带来疫苗安全的相关建议后，全国人大代表、海尔集团总裁周云杰今年再次带来《关于应用物联网技术保障疫苗接种安全的建议》。他建议，将城市疫苗网连接成区域网、全国网，形成覆盖全国的疫苗安全及信息化生态平台，实现全国疫苗的信息共享和统筹管理。

过去疫苗的存储设备只是一个普通的电冰箱，缺乏数据记录的功能，所有疫苗的出库入库都需要人工盘点，这就使得疫苗信息无法实现第一时间反馈。同时，疫苗厂家、医疗机构、被接种者之间不能形成信息互通，疫苗的流通过程和接种过程也无法全流程打通，一旦出现疫苗问题往往难以被及时发现和解决。

对此，他建议通过物联网技术来解决疫苗的运输、流程追溯以及安全接种等各个环节的短板问题，做到拿不错疫苗、打不错疫苗，可显示、可追溯，提供消费者想要的疫苗的品牌，这样使大家能够放心安全的接种疫苗。

实际上，海尔一直在做这方面的探索。海尔物联网大健康生态平台盈康一生所孵化的海尔生物研发出智慧接种箱，通过疫苗接种信息化软件系统，依托物联网技术打造出人、机、苗互联互通的全场景生态方案——疫苗网。疫苗网智慧接种箱链接疫苗入口、疫苗出口等场景，想要取出疫苗必须扫码，而扫码的过程就记录了疫苗的信息，这些信息甚至可以具体到哪个医护人员、什么时候、给谁、接种了哪一支疫苗，做到“追溯接种全过程、精准取苗零差错、问题疫苗秒冻结”，让每一针都有迹可循。

例如，在青岛市城阳街道社区卫生服务中心，海尔生物打造了“一站式”疫苗接种模式。其中，电子签核系统采取“一苗、一剂次、一告知”的电子告知单形式进行接种前告知，符合条件的受种者或者监护人通过指纹、拍照的方式签署知情同意书并统一存储、管理。在智慧疫苗接种冰箱上能够显示出接种者的姓名、需接种的疫苗品种信息以及接种的方式和部位等，信息核准后，所需疫苗将自动弹出。再经接种医生二次核对，整个方案能确保精准取苗零差错，接种过程全追溯。

据了解，海尔生物通过生态内的政府、疾控中心、接种点、儿童等多方信息交互，实现疫苗全流程大数据共享。截至目前，覆盖全国1000家以上的接种网点。

针对预防接种门诊冷链管理水平参差不齐、接种过程存在大量人工操作低效易错、接种单位存在布局设计不合理的现象等问题，在全国两会的建议案中，周云杰建议，推动各地区提升预防接种门诊建设标准；新建的预防接种门诊应用基于物联网技术的疫苗接种和储藏设备，已有的接种门诊进行升级；在交通不便地区推广应用移动接种车，多措并举进一步提高我国疫苗接种安全保障能力。

另外，周云杰还建议制定相关政策鼓励企业、医院、疾控中心等各方参与，支持基于物联网技术的疫苗接种管理模式，逐步形成覆盖全国的疫苗安全及信息化管理平台。