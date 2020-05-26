黄细花代表：加大对线上旅游业的政策引导、产业扶持

人民网北京5月25日电（许维娜）5月22日，第十三届全国人民代表大会第三次会议在北京开幕。期间，全国人大代表、广东省旅游控股集团有限公司总经理黄细花提出十三份建议，涉及生育友好型社会构建、旅游产业发展、优化放假安排、托幼保育纳入学前教育等方面。

疫情之后如何恢复旅游业发展？作为旅游从业者的代表，在《关于规范线上旅游经营管理，促进线上旅游平台升级的建议》中，黄细花建议，一是尽快出台《在线旅游经营服务管理规定》，明确在线旅游服务规范，细化线上旅游经营标准，明晰经营活动各方责任和义务，解决在新形势下在线旅游经营服务中出现的纠纷，化解社会矛盾，填补旅游行业监管真空；其次，要加大对线上旅游业的政策引导、产业扶持。加大对“云旅游”等新业态的的产业政策支持；第三，对标群众需求统筹推进智慧旅游发展。加快推广应用云计算等互联网基础性技术，引导线上旅游经营服务升级，保障游客健康出入，实现安全无遗漏和防控精细化，提升旅游安全度和旅游体验度。

在《关于推进“互联网+旅游”助推旅游产业高质量发展的建议》中，黄细花建议，加大对“云旅游”“云景区”“云娱乐”等旅游业新业态的产业政策支持，全面推行线上OTA平台，提升在线旅游便捷性认同感。建议出台专门规划、扶持政策在线旅游预约平台建设。她还关注到，线上旅游经营服务一直处于监管空档，经营模式单一，旅游业的互联网创业创新意识不强、售后服务淡化等问题。

如何拉动旅游消费增长？疫情过去后，严格落实带薪休假，无疑是最直接最有效的举措之一。在这份《关于落实带薪休假和优化放假安排、拉动消费的建议》中，黄细花提出，要进一步完善带薪休假相关规章制度建设，严格要求企事业单位切实落实带薪休假制度，加强对带薪休假的监督检查，优化放假安排，例如今年“五一”调整为五天小长假。二是对于中秋节、清明节等中华传统节日，建议将节日当天置于节假日中段，以便老百姓阖家团圆或祭奠先人，避免出现中秋节和清明节位于假日最后一天，众多匆忙返程的情况。