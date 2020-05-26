徐冠巨代表：进一步降低企业经营成本 支持民企参加新基建

人民网北京5月26日电 （记者乔雪峰）政府工作报告指出，今年要优先稳就业保民生。

24日上午，国家发展改革委副主任宁吉喆在新闻发布会上表示，强化就业民生。今年发展的首要目标任务，就是优先稳就业保民生，重点要聚焦高校毕业生、农民工、贫困地区劳动力等重点群体。

“民营企业是稳定就业的主力军。”全国人大代表、传化集团董事长徐冠巨接受人民网记者采访时表示，新冠肺炎疫情发生以来，各级政府出台了大量支持民营企业，特别是中小微企业共渡难关和稳定发展的政策举措，对“保市场主体、保就业、保民生”起到了重要作用。

宁吉喆还指出，要强化企业帮扶。加快落实已经出台的援企政策，大力落实《政府工作报告》提出的一系列新的援企政策，千方百计帮扶1亿市场主体，特别是中小微企业和个体工商户复产复业，夯实保就业、稳增长的微观基础。

对此，徐冠巨告诉记者，民营企业，尤其是民营中小企业是就业的“蓄水池”和“稳定器”。要把稳信心、稳民企、稳中小企业就业放到重要位置，增强民营企业的政策获得感；引导行业避免因国内市场竞争加剧带来的恶性竞争，抱团取暖，共克时坚。

对此，徐冠巨建议，一是加大民营企业融资支持力度。在海外疫情没有得到有效控制前，对符合条件的中小企业给予特别贷款额度；在海外市场没有明显改善的情况下，延长中小企业还款期限，并在一定期限内对企业贷款给予全额免息。

二是稳定民营中小企业就业。按照“政府补贴补一部分、企业承担一部分”的原则，在海外疫情没有得到有效控制前，针对民营中小企业员工给予一定额度的就业补贴，缓解疫情期间企业“养工”成本。

三是进一步降低企业经营成本。

四是支持民营企业参加“新基建”。