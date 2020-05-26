吴云波代表：利用好电商直播服务乡村振兴与农牧业发展

人民网北京5月26日电（记者夏晓伦）今年以来爆发的新冠肺炎疫情，给地方经济发展尤其是企业经营带来了新的挑战。全国人大代表，内蒙古自治区扎鲁特旗巴彦塔拉苏木东萨拉嘎查党支部书记、嘎查委员会主任吴云波在接受人民网记者采访时表示，最直接的影响就是线下销售收入下滑明显。

吴云波告诉记者：“以我所在的扎鲁特旗巴彦塔拉苏木东萨拉嘎查养牛专业合作社为例，全国有13家线下门店，销售收入同比下滑幅度超过50%。为此，中央政治局召开会议，提出‘六保’：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。大力发展新经济、新业态是‘六保’的重要抓手。东萨拉嘎查养牛专业合作社有1000多名村民，一旦出现经营困难，直接涉及普通老百姓的就业。”

吴云波介绍，今年一季度以来，我们大力拥抱电商直播这种新业态新模式，通过真人出镜、生活化直播的方式，直接面向消费者推荐我们的好产品，短短几个月直播销售额超过20万，起步水平比实体店强，有效缓解了产品销售难的问题。

对此，吴云波认为在脱贫攻坚、乡村振兴与农牧业发展的大目标下，短视频和直播正在成为拉动经济的新动能和基础设施，这主要体现在：

一是电商直播的流量大且普惠。纯线下渠道不再是年轻人购物的主渠道，他们已经养成了在线上、在直播间下单的消费习惯，平台的普惠算法赋能普通人，这让平台的社会责任感、亲近感很强，活跃度高。玛拉沁艾力养牛专业合作社，去年底至今在短视频平台上获得了70多万粉丝，现在每场直播几千人观看，单条短视频播放有的高达几千万，这是线下店完全无法想象的。

二是电商直播的效率高、周转快、门槛低。线下门店受限于物理半径，中间商有局限性，但直播把生产者、消费者直接连接在一起，面向的是全国，迅速汇集订单和需求，效率非常高。过去，从杀一头牛到回款，完成整个循环要一两个月的时间，现在一个星期就完成了。扶贫攻坚和乡村振兴，关键是把好东西卖出去，把人引过来。你给贫困户一群羊，他卖不动还是要返贫。快手直播的用户体验好、流量大、效率高、接地气，非常适合基层中小企业、合作社甚至个体经营者转型，高效服务于乡村振兴、产业发展、扶贫攻坚。

三是短视频+直播角色多元。既可以跟老铁交流感情、交朋友，是社交平台；又可以宣传品牌和发展成果，是传播阵地；还可以直播销售产品、引进旅游，是电商利器。玛拉沁艾力养牛专业合作社是全产业链模式，现在从养殖、种植、加工销售，一直到旅游餐饮，都全面引入了快手直播，用直播拉动整个产业链条的运转。

关于利用好电商直播服务乡村振兴与农牧业发展，吴云波给出了三点建议：一是建议有关部门与头部短视频平台合作，组织系统化的直播电商培训。直播的门槛低，但要规模化利用好并不容易，基础设施普及必须扎实做好培训和支持工作，让直播红利惠及每一个人；二是建议全面推动直播+产业发展。各行各业正在因短视频+直播而改变生产模式、营销模式、消费模式，推动产业上游到终端全面拥抱短视频和直播，这是产业升级和转型、智能化生活的应有之义；三是加大短视频平台服务乡村振兴和脱贫攻坚支持力度，打造标杆案例。