梁倩娟代表：建议加强直播电商培训和监管

人民网北京5月26日电（记者夏晓伦）网络直播带货作为一种新兴的电商营销模式，能够给消费者带来直观、生动的购物体验，符合消费新需求，因而转化率高、营销效果好，受到了社会各界的广泛关注。

全国人大代表、徽县水阳镇石滩村村民梁倩娟向记者表示，当下，通过直播带货等形式促进农产品销售，已经成为了新潮流新亮点，是农产品营销的创新，也补上了传统农产品营销的“短板”，对于缓解卖难、助力产业发展和促进农民增收都发挥了积极的作用。

梁倩娟介绍，位于甘肃省东南部的陇南市，整体属于秦巴山区集中连片特困地区。近几年来，陇南市坚持以市场为导向，引导和动员全社会广泛参与、共同努力，不断完善政策措施、体制机制、工作载体，有力推动全市电子商务高质量发展，有效带动贫困农户脱贫增收。

“但是受自然条件、经济社会发展水平、资金投入、群众观念等方面的制约，陇南的直播电商发展水平还较低，在全国有一定影响力的主播还很少，在帮助群众销售产品、助力产业发展上发挥的作用相对有限。广大干部群众有意愿参与直播电商，但对直播电商的操作、运营知识和技能匮乏，不能快速推广。” 梁倩娟也表达了她的担忧。

对此，梁倩娟建议相关部门加强对直播电商等电商新业态的支持和监管，进一步推进农村电商的发展，让数字经济持续快速发展产生的巨大活力，成长为农村经济增长的新动能。

一是加强西部贫困地区电商赋能培训，特别是直播电商等新业态的技能培训，深入挖掘西部贫困地区电商发展的潜能，鼓励和支持短视频平台坚持普惠理念，可持续发展赋能普通人；二是加强直播电商的监管，从平台、宣传、直播、产品、服务等全方位进行规范，促进整个行业良性发展。