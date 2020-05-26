李建红委员：稳企业就能保就业 保就业必须稳企业

人民网北京5月26日电 （记者车柯蒙）“优先稳就业保民生”“就业优先政策要全面强化”“千方百计稳定和扩大就业”“着力稳企业保就业”……今年的政府工作报告中，“就业”一词共出现39次，是历年报告之最。

在中央提出的“六保”和“六稳”中，“就业”也处于首要位置。保就业，就是保住老百姓的“饭碗”，就是保住民生之本，老百姓有了稳定的收入，才能通过稳定的消费行为反过来促进企业生产经营，实现经济社会稳定发展大局。

“广大企业作为市场主体，是吸纳就业的最主要‘蓄水池’。”全国政协委员、招商局集团董事长李建红在接受采访时表示，“保就业”必须稳住企业这一市场主体，企业稳则经济稳，经济稳则就业稳，就业稳则企业亦稳。

李建红认为，要想保就业，首先，要着眼于流动性稳企业，保就业之急。

目前，就业形势面临的最急迫的问题是企业的流动性困难问题及其所引致的生存风险。特别是受此次疫情冲击影响最大最直接的消费行业和服务型企业，而服务业又是我国吸纳就业人数最多的领域，据统计，我国服务业就业人数达3.6亿人，占就业总人数的46.3%。可以说，目前保就业，最急迫的问题是保证相关企业的流动性不出问题。此次政府工作报告已对此有特别的安排，包括加大减税降费力度、推动降低企业生产经营成本、强化金融支持等等，关键是要落实、落细、落准，更要落快。

其次，要着眼于产业链稳企业，保就业之根。

在现代经济运行中，由于生产的高度分工协作化，只有产业链供应链保持完整畅通状态，才能为市场主体正常开展经营活动提供支撑，才能实现城乡居民的就业稳定。而这次疫情，对产业链供应链造成了极大的冲击，链慢、链阻、链断情况前所未有，全社会复工复产率因此迟迟未能恢复到完全正常状态，部分企业甚至出现虽尽力实现复工，但受制于某一原材料断供或者下游客户需求萎缩再次停工的现象。

最后，要着眼于新动能稳企业，保就业之源。

保就业当下之急是保证现有就业不被裁减，同时要看到我国每年需新增的就业量很大，今年，仅高校毕业生就有874万人，再上新增进城的农民工、退役军人、转岗再就业等，就业压力很大，必须要有源源不断的新岗位提供，这就需要我们着眼于新动能的打造，以保就业之源。

对此，李建红建议：一是要继续推进供给侧结构性改革。要继续下决心推进供给侧结构性改革，推动中国经济转型，这是持续性提供就业的最大源泉。

二是要继续加快推动国企改革。国企在自身吸纳就业与带动吸纳就业上仍然有着不可替代的作用，要坚定不移地做大做强国企，坚定不移地推进国企改革，让国企焕发出更强的活力和生命力，为就业提供源源不断的机会。

三是要持续加大创新投入，加大新产业新业态的探索力度，为就业开辟新的空间。

四是要对平台就业、自雇人士等新的就业形态提供更多的支持，不断探索就业的新途径、新模式。

据李建红介绍，截至目前，招商局集团直接及间接吸纳就业总人数超过40万人。集团通过多种举措稳定了生产运营，实现营业收入的逆势增长，并采取措施加大“稳岗扩就业”力度，将高校毕业生、农民工、贫困地区劳动力、湖北地区等人员作为重点。数据显示，近5个月来，招商局已通过线上和线下相结合的方式，累计招聘了19977人，其中农民工14852人、高校毕业生1426人、湖北地区1164人。

据悉，招商局还与其他市场主体特别是中小企业共渡难关。截至5月中旬，集团旗下各单位通过贷款延期付息、减免租金等方式，累计为中小企业和客户直接节省成本近2.9亿元。

李建红表示，党中央、国务院已经出台了系列支持企业纾困发展、促进企业稳定运营的政策举措，企业备受鼓舞、充满信心。下一步，企业用好用足用活这些政策的同时，还要主动担当作为，按照中央确定的“巩固、增强、提升、畅通”的八字方针，依靠提质增效和提升能力，积极防范化解重大风险，确保企业平稳健康运行、稳健发展，确保产业链供应链的稳定。

(责编：车柯蒙、孙阳)