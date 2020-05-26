“两新一重”迸发新动能 为智慧路网建设带来新机遇

今年的《政府工作报告》首次提出，要重点支持“两新一重”建设，即加强新型基础设施建设、新型城镇化建设以及交通、水利等重大工程建设，因为它们“既促消费、惠民生又调结构、增后劲”。
其中，新型基础设施建设（“新基建”）又分为三类，信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施。而融合基础设施，在国家发改委的初步界定中，“主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，比如，智能交通基础设施、智慧能源基础设施等”。
作为国民经济中基础性、先导性、战略性产业，交通设施的智能化理所当然是融合新基建的重头戏。而智慧路网建设无疑是其中的代表性项目。
近年来，我国公路总里程连年快速增长。数据显示，截至2019年底，我国公路总里程已超过500万公里，其中高速公路14.96万公里，到2020年底，将分别达到510万公里、15.5万公里左右。与此同时，机动车保有规模也在不断扩大，公众出行频次增多，路网交通流量持续增长，加上极端气候、自然灾害等致公路阻断现象并不罕见，因此，局部路段严重拥堵、出行体验不佳也时常出现，节假日则尤为突出。
因此，必须运用一切可用的新技术，尤其是5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术，打造“智慧路网”。
在2018年公布的《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》中，智慧公路试点的重点被描述为至少5个方向：基础设施数字化、路运一体化车路协同；北斗高精度定位综合应用；基于大数据的路网综合管理；“互联网+”路网综合服务等，旨在实现交通基础设施安全状态综合感知、分析及预警功能；探索路侧智能基站系统应用；构建应急救援一体化管理系统，实现车辆人员的迅速定位与救援力量的动态调度和区域协同；融合互联网数据和行业相关数据开展路网运行监测系统建设；不停车支付，增值服务以及车路协同安全辅助服务等。
今年元旦，全国高速公路联网收费系统顺利切换，487个省界收费站如期全部取消，标志着全国高速公路形成了“一张网”，进入到一体化运行新阶段。换言之，智慧路网之网已成，下一步的主要任务是智能化。
全国政协委员、百度公司董事长兼CEO李彦宏建议，应鼓励各地政府加大探索和投入，一方面加强探索城市智能交通运营商模式，鼓励有条件的地区先行先试，另一方面加快交通路网车路协同智能化改造，并建设全国性的、新一代智能交通治理平台，加快形成安全、可靠的现代化交通治理体系。2017年，百度发布了面向汽车行业及自动驾驶领域合作伙伴的软件平台Apollo。
在千方科技看来，必须对高速公路的收费系统、监控系统、通信系统等进行全面的升级改造，使用性能良好的视频监控系统设备，加强高速公路视频监控工作，同时为最大限度发挥数据的价值，应对存储量大、管理体系复杂的视频数据进行一体化、综合化的专业化运营管理。具体而言，结合结构化数据存储技术，深度赋能数据库的数据采集、清洗、挖掘、分析能力，利用数据建模、打标、多维关系挖掘等功能，让多元数据建立生态，以便发挥更大价值。2019年9月，千方科技与阿里云联合发布的“智慧公路解决方案”，就是一个全面实现公路建设、管理、养护、数据运营、出行服务在内的全方位、全生命周期管理的应用服务体系。
千方科技智慧路网事业部总经理吕晓晨进一步指出，公路建设是传统基础建设的重要组成部分，公路的数字化转型建设必然是新型基础设施建设的不可或缺的内容。5G、人工智能、大数据中心、工业互联网（互联网）等新基建的核心建设内容，必将有力推动公路交通运载工具自动化、网联化、智能化的升级，从而引发人、车、路、网、云的全交通要素的升级发展，带来巨大的产业新机遇。
在“两新一重”大背景下，智慧路网建设无疑会进一步加强、提速。交通运输部在两会前夕的新闻发布会上的表态可见一斑，“积极鼓励和支持新技术在交通运输行业的应用，让新技术给交通运输这个传统行业赋予新的动能，让交通运输行业成为新装备、新基建、新业态应用市场的主力军”。届时，“大雾天，高速公路不再封闭，车道两侧的诱导灯开启诱导功能，在车辆后方形成行驶拖曳轨迹，提醒保持跟车距离”等不再是设想而是现实。
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