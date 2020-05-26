张桂平委员：精准扶贫制度需长线贯彻执行

人民网北京5月26日电 （任妍）今年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，各级帮扶单位结合帮扶村实际情况，聚焦脱贫目标，精心细致做好精准扶贫工作，全力打赢脱贫攻坚战。

“建议在现有的精准扶贫政策措施基础上，通过完善贫困地区创业、就业、交通、通讯、医疗、教育、职业技能培训等公共服务体系，从根本上消除贫困地区返贫的可能性。”全国政协委员、苏宁环球董事长张桂平直言，精准扶贫制度需要长线贯彻执行。

张桂平告诉记者，今年两会带来了四份提案，重点关注精准扶贫“防返贫”、疫情后中小微企业救困缓压和稳就业以及进一步优化营商环境、规范自媒体运营等问题。

张桂平介绍说，在实践和调研中发现，近年来，在“精准脱贫”思想指导下，平均每年超过1000万群众实现脱贫，扶贫成效显著。“但不容忽视的是，由于自然资源条件、经济基础、综合素质等因素限制，部分偏远农村地区的贫困群众一旦脱离政府和社会的帮扶或遭遇突发灾害、疾病等，有可能再度返贫。”

面对脱贫攻坚和防止返贫的“拉锯战”，张桂平建议，围绕构建多层次防返贫保障体系、鼓励引导社会参与等五大方面提出建议。他表示，一方面，政府部门要通过扶贫政策措施帮助贫困群众解困；另一方面，应当通过精确识别致贫原因，从源头重塑贫困群众的发展能力，把“扶智”与“扶志”结合起来，激发贫困群众脱贫奔小康的积极性。

结合疫情发生后企业的生存现状，张桂平建议，科学研判疫情对经济运行产生的重大影响，及时出台及完善应急政策，对受疫情影响出现困难的中小微企业进行“救急”救助，围绕缓解企业经营压力、稳定就业岗位等方面发力。

此外，张桂平提出“鼓励灵活就业与分时工作”的建议。“允许各种机构或企业提供灵活就业岗位、分时工作岗位，支持第三产业的困难企业使用更多的短时就业岗位与分时工作岗位，疫情防控期间的灵活就业、短时就业及分时工作岗位可免交社保及住房公积金。”

同时，张桂平还关注到今年应届高校毕业生的就业压力。他建议，各级政府应加大应届大学毕业生公益公共服务的购买力度，增加心理辅导与灾难家庭救助、农村基层锻炼、西部支教支农等公益公共岗位。