上海国盛集团加强与崇明区交流合作

人民网北京5月26日电 崇明区是上海实施乡村振兴战略的主战场，正在加快建设世界级生态岛，全力筹备第十届中国花博会。5月21日下午，上海国盛集团党委书记、董事长寿伟光带队赴崇明区开展工作交流。崇明区相关负责同志表示，希望上海国盛集团把国有资本带动社会资本助力乡村振兴的成功经验带到崇明，打造一批有影响力、有带动力，让老百姓有获得感的好项目。
寿伟光表示，上海国盛集团正不断总结在吴房村乡村振兴示范村建设试点过程中的经验，逐步发挥辐射示范效应。近期，国盛的乡村振兴工作团队正在金山区和平村开展农民集中居住试点，实施“租住结合、土地高度集约、产业运营”的金融、产业等多方面创新。此外，还与江苏昆山张浦镇、浙江慈溪桥头镇就产城乡一体化发展签署了相关协议。
寿伟光强调，上海国盛集团将坚持“区企联手、合作共赢”的原则，紧紧围绕加速推进世界级生态岛建设，打造具有长三角经济带枢纽特征和都市后花园特色的上海农业农村新风貌，充分发挥国有资本投资运营平台公司的资源优势，与崇明区互惠互利、共谋发展、实现双赢，创造上海发展新空间。
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