代表委员履职建言 做好“六稳”工作 落实“六保”任务

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习近平总书记在看望参加政协会议的经济界委员时强调，做好“六稳”工作、落实“六保”任务至关重要。“六保”是“六稳”工作的着力点。如何落实“六稳”“六保”任务，确保各项决策部署落地生根，确保完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，推动我国经济乘风破浪、行稳致远？两会期间，代表委员积极建言献策。

——编 者

细化稳岗政策 加大就业帮扶

中小微企业是国民经济的重要组成部分，涉及千千万万人的就业。全国人大代表、北京科学学研究中心主任伊彤联系多家中小微企业开展专题调研。有的企业表示，稳岗政策还须更切合实际情况，进一步细化。

伊彤表示，据中智咨询对国内多行业、不同规模性质的3000家企业调研显示，上半年约半数企业暂缓招聘，部分企业减少招聘量。她建议，在政策导向上，全面强化就业优先意识，努力稳定现有就业，积极增加新的就业，促进失业人员再就业。有关部门和一些地方要清理取消对就业的不合理限制，促就业举措要应出尽出，拓岗位办法要能用尽用。

特别是科技型中小微企业，稳岗需求迫切。应面向众创空间、科技企业孵化器、企业加速器、国家高新区等采取行之有效的纾困政策，减轻疫情影响。一方面，提高政策精准高效和可操作性，优化援企稳岗政策帮扶对象标准。另一方面，引导资金、人才等资源投向受疫情影响大、有需求的科技行业，加大政府采购向科技型中小微企业倾斜力度。

助力小微企业 破解融资难题

“扎实做好稳金融工作，既是防范化解重大风险的重要任务，也是推动经济高质量发展的重要前提。”全国政协委员、中信资本控股有限公司董事长兼首席执行官张懿宸认为，受疫情影响，小微企业融资难更为突出，须提供更多支持，帮助它们渡过当下难关，避免系统性风险。

鼓励银行大幅增加小微企业信用贷、首贷、无还本续贷，中小微企业贷款延期还本付息政策再延长……政府工作报告提出一系列金融支持举措。张懿宸表示，这意味着未来中小微企业的贷款成本更低。

针对小微企业平均账期长、现金流不足、抗风险能力弱等问题，张懿宸建议，有条件的大中型企业应主动缩短对小微企业的应付账期，并向其应收账款提供授信，以帮助小微企业获得各类金融产品的供应链融资。

“从金融机构的角度讲，服务小微企业时获取其信息的成本过高、真实性验证难度较大。”张懿宸认为，可以鼓励服务于小微企业的金融科技公司通过创新科技手段，以更低成本获取更加真实的信息，从而调动金融机构的积极性。

线上线下同步 内贸外贸并重

“外贸在高基数上稳定前行、稳中提效。”全国人大代表、江苏省无锡市市长杜小刚介绍，2019年该市累计进出口6366.6亿元，同比增长3.3%，规模保持全省前列；海关特殊监管区域企业增值税一般纳税人试点工作深入推进，获批开展全球检测维修业务，冰鲜水产品进口口岸通过国家验收，进出口平均通关时间分别压缩41%和75%。

疫情发生后，无锡市迅速制定实施“支持外贸企业稳定发展12条”政策措施，全要素保障复工复产，全方位纾困解困，当好企业“店小二”。4月份，该市进出口同比增长6.7%；其中出口大幅增长15%，较一季度提高29.3个百分点。

下一步，无锡市将着力稳定产业链供应链，推动外贸稳中提质。一方面，落实各项政策，特别是进一步放大出口信用保险政策工具效应，及时了解重点外贸企业生产经营状况，提供针对性服务。另一方面，利用进博会等线下平台和网上广交会等线上平台，推动单一线下外贸向线下线上内外贸同步发展，单一传统市场向统筹兼顾“一带一路”新兴市场转变。

抓住政策机遇 提振外资信心

“全力稳住外贸外资基本盘，要以激发市场活力、提振外商投资信心为出发点，营造内外资企业公平竞争的市场环境。”全国人大代表、云南红河哈尼族彝族自治州州长罗萍表示，红河州将紧抓云南自由贸易试验区红河片区获批建设这一重大机遇，推动稳外资、稳外贸政策措施落地。

红河州与越南接壤，有3个国家级口岸，是云南省沿边开放重要地区。罗萍介绍，疫情防控中，当地持续推动红河片区基础设施建设，加快147项试点任务、5项首创政策试点任务落地，同时加大金融支持、优化营商环境等方面的政策力度，降低疫情影响。

“我们出台了12条政策措施，不断提高政务服务效能。”罗萍说，通过积极主动服务，挂钩联系、定期走访外商投资企业，得以全面掌握外资企业生产经营状况，及时解决它们发展中的难点、堵点问题，推动复工达产，增强外商长期投资经营的信心。

下一步，红河州将着眼产业集群发展，在加工贸易、跨境旅游、电子设备制造、保税物流等产业招商上实现新突破，争取实际利用外资增长10%以上。

促消费扩投资 发挥带动作用

“投资、就业、消费环环相扣。稳住投资，企业发展了，才能创造就业机会，拉动消费。”全国政协委员、银泰集团创始人兼董事长沈国军说。

受疫情影响，不少企业面临较大经营压力。“这个时候，扩大投资意味着会面临更大市场风险和资金压力，大家都比较谨慎。”沈国军认为，民营企业家要勇于承担社会责任，做好稳企稳岗的工作，力所能及继续做好业务投资。

基于多年来参与中西部地区开发建设的经历，沈国军认为，要稳定投资，尤其是在中西部地区的投资，需要进一步完善营商环境、改善基础设施、提升政务服务。

沈国军还认为，提振消费应与扩大投资有效结合、相互促进。对于劳动密集型企业，如大型批发市场、商业综合体、步行街等，应给予一定政策支持。“应鼓励具有行业影响力的企业适当扩大投资，跨界发展，发挥产业链辐射带动效应。”

今年，国家将重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。沈国军建议，进一步健全市场化投融资机制，支持民营企业平等参与。

稳定发展预期 积极主动作为

“稳预期，首先要让公众认识到，中国经济还是元气满满的。”全国政协委员、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵认为，中国经济仍具备长期增长的潜力。

“有困难不怕，困难是暂时的。”李稻葵表示，应引导企业不要被短期的困难击倒，同时通过提供各种各样的帮助，用财税、货币政策等尽量化解困难，助企业渡过难关。他建议，有条件的地方可发布相关补贴政策，并且明确未来一段时间内政策不改变，“这相当于给企业一个窗口，由企业结合自身情况和发展战略，自行判断选择发展路径。”

关于国际市场预期，李稻葵表示，尽管我国可能会面临外贸需求下降等困难，但只要采取应对措施，影响有限。

李稻葵认为，我国的经济政策具有连续性、稳定性，这也是稳预期的重要因素。他建议，各级政府将各类财税政策落实到位的同时，还要进一步刺激市场需求，化被动为主动，促进经济发展。

采写：本报记者黄超、左潇、张艺开、刘梦丹、姚雪青、寇江泽、李茂颖、任飞帆、刘佳华

数据来源：国家统计局、商务部等

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年05月27日 02 版）