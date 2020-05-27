代表委员热议落实"六保"任务 保市场主体稳住经济基本盘

数据来源：国家市场监管总局、国家税务总局、国家知识产权局

更多精彩内容

请扫描二维码

习近平总书记参加政协经济界委员联组会时强调，做好“六稳”工作、落实“六保”任务至关重要。“六保”是我们应对各种风险挑战的重要保证。

代表委员表示，作为“六保”任务的重要内容，保市场主体关系广大企业的生存发展，对稳住经济基本盘意义重大，必须加快相关政策落地，为企业渡过难关、健康发展提供坚实支撑。

保住市场主体，就能保就业、保民生

政府工作报告提出，保障就业和民生，必须稳住上亿市场主体，尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。

“3月份，汽车行业开始加快复工复产；4月份，行业出现回暖迹象；5月份，奇瑞汽车销量环比增长超过40%。”奇瑞汽车股份有限公司董事长尹同跃代表说，随着“六稳”“六保”举措相继落地，汽车行业正复苏回暖，“不仅大型车企，整条产业链上从事加工、经销的各类中小微企业也都受益匪浅，逐步摆脱了暂时的困境。”

“留得青山，赢得未来。”代表委员认为，保市场主体作为落实“六保”任务的关键一环，意义重大、影响深远，急需抓好落实。

——保市场主体，经济才能稳得住。

“疫情发生后，广大市场主体生产经营受到不小冲击，有些企业靠自身努力难以走出困境。特殊时期，需要政府伸出援手，为市场主体解难纾困。”好想你股份有限公司董事长石聚彬代表认为，让企业渡过难关、稳健发展，才能稳住经济基本盘，获得复苏回暖的持久动力。

“随着各项惠企政策的加快落实，中小企业复工率在稳步提升，困难得到一定程度缓解。不过，经济全面复苏还需时间，体量小、抗风险能力差的中小企业仍面临着经营压力，亟须政策支持。”中原银行董事长窦荣兴委员认为，保市场主体，重点要支持中小微企业和受疫情冲击较大的产业纾困和发展，帮助它们渡过难关，提高生存和发展能力。

——保市场主体，民生才能有保障。

“保住市场主体，就能保住居民就业、保住基本民生。”贵州省发改委主任陈少波代表认为，保市场主体是“六保”中最基础、最根本的任务之一。“每个市场主体背后，都有相当数量的就业岗位和家庭。”在尹同跃代表看来，保市场主体就是让经济社会发展恢复自我造血功能，为城乡居民带去稳定的就业岗位和收入，从而为持续改善民生、实现全面小康提供可靠保障。

加大宏观政策实施力度，助力企业稳步前行

加大减税降费力度、预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元，推动降低企业生产经营成本，强化对稳企业的金融支持……政府工作报告提出一系列举措加大宏观政策实施力度，着力稳企业保就业。代表委员表示，这些举措及时、精准、有力，将有效助力市场主体转危为安、稳步前行。

减税降费、降低成本，让市场主体轻装上阵。

“力度大，方向准，获得感强！”尹同跃代表认为，政府在关键时期送出真金白银“大礼包”，既能使企业获得喘息机会，尽早摆脱疫情影响，也将稳定市场预期，坚定企业对未来发展的信心，“随着一项项政策逐步落地，广大市场主体一定会逐步走出困境、焕发生机。”

“当前进入疫情防控常态化阶段，支持复工达产、尽快恢复经济，财政政策应当有更大作为。”山东省财政厅厅长刘兴云代表说。

强化金融支持，为实体经济输送养料。

政府工作报告提出，为保市场主体，一定要让中小微企业贷款可获得性明显提高，一定要让综合融资成本明显下降。

“长期以来，融资难、融资贵一直困扰着不少小微企业，疫情影响更凸显了问题的紧迫性。我们应当以‘保市场主体’为契机，大力改善小微企业融资环境。”苏宁控股集团董事长张近东代表建议，为解决金融机构“不敢贷、不能贷、不愿贷”问题，可建立由银行、财税部门等组成的信息共享平台，让金融机构更好服务小微企业。

“金融是经济的血脉。金融活，经济活。”窦荣兴委员呼吁，金融机构应通过加强金融创新、加快数字化转型等措施，提升服务能力、降低融资成本，与市场主体同舟共济，为创造就业、拉动增长作出更大贡献。

深化市场化改革，激发市场主体活力

“市场是经济增长的充分条件，改革是经济增长的必要条件。”全国政协经济委员会副主任杨伟民委员说，越是形势严峻复杂、挑战前所未有的时刻，越是大变革、大调整的时代，越要坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，“只要我们坚持改革开放不动摇，调动14亿人追求美好生活的积极性，激发1亿多市场主体生产经营的积极性，就一定会无往不胜。”

保市场主体，如何既稳住当下，也赢得长远？代表委员纷纷建言献策。

一方面，要深化改革，破除体制机制障碍。

“疫情发生后，贵州省发改委牵头编制了惠企政策电子口袋书，清晰梳理了税收减免、金融优惠等8类政策。每条政策后都注明了联系电话，企业有疑问可随时咨询。”陈少波代表认为，近些年，随着“放管服”改革的深入推进，各地营商环境已有明显改善，“为保市场主体，各地政府部门更应切实提升治理能力、优化营商环境，通过释放政策红利，激发市场主体的活力和内生动力。”

全国工商联副主席、武汉高德红外股份有限公司董事长黄立委员建议，复制推广一些地方优化营商环境、有效应对疫情的好经验好做法，引入第三方评价机制，对政府、金融等部门服务企业及贯彻落实政策情况进行评价，并纳入绩效考核，倒逼政府部门补好短板。

另一方面，要加强创新，增强发展新动能。

今年1至4月，国内专利申请132.3万件，同比增长5.7%；远程教育、在线医疗等新兴需求快速扩张，5G、人工智能、大数据等技术创新加快……一系列数据折射出中国经济澎湃的新动能。“越是生产经营困难加剧，越要依靠创新闯出新路。”石聚彬代表表示，下一步将加大科研投入，通过技术创新、产品创新、商业模式创新增强抗风险能力、提升企业竞争力。

“疫情带来了严峻考验，也带来了新机遇。”张近东代表说，今年以来苏宁依托数字化优势，抓住直播电商等发展契机实现了逆势增长，未来将围绕新技术、新模式加强创新，持续创造新的增长动力。

代表委员表示，保市场主体，要靠政府部门的鼎力相助，市场主体自身也要迎难而上，用勤劳与智慧克服困难、赢得未来。

（本报记者刘志强、韩俊杰、刘诗瑶、常钦、刘新吾、巨云鹏、程焕、曲哲涵）

《 人民日报 》（ 2020年05月27日 10 版）