代表委员话小康:加快补链强链促就业 精准发力为企业减负

兰州大学校长严纯华委员

推动西部教育全体系发展

政府工作报告提出，推动教育公平发展和质量提升。这符合我国教育发展的阶段性特征，为西部学前教育、基础教育、职业教育和高等教育的全体系发展提出了新要求，为脱贫攻坚、创新创业就业和高校立德树人提供了新动力。教育公平是为了更好地培养人才，为国家发展和社会进步提供有力支撑。促进教育公平，补齐教育发展短板，需要继续加大教育资源向西部和农村倾斜。西部地区也要牢牢抓住新时代推进西部大开发的战略机遇，培养更多有情怀、有特长、留得住、用得好的人才，吸引和汇聚更多国内外优秀人才到西部干事创业。同时，西部高校要提质增效，瞄准国际前沿，又要结合区域经济社会发展重大需求，持续做强优势学科。

（本报记者 王锦涛整理）

山东省烟台市委书记张术平代表

健全政策协同传导机制

政府工作报告提出，加大“六稳”工作力度。完成全面建成小康社会的目标任务，要着力发展壮大实体经济，实现高质量发展。要完善和强化“六稳”举措，健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制，确保经济运行在合理区间；要巩固和拓展减税降费成效，优化财政支出结构，缓解企业融资难融资贵问题；要推动实体经济发展，提升制造业水平，发展新兴产业，促进大众创业万众创新。

（本报记者 寇江泽 肖家鑫整理）

四川省泸州市委书记刘强代表

促进区域协同拓展新空间

政府工作报告提出，加快落实区域发展战略，推动成渝地区双城经济圈建设。推动区域协调发展，有利于发挥比较优势，在西部形成高质量发展的重要增长极，打造内陆开放战略高地，对于推进“一带一路”建设、长江经济带发展和新一轮西部大开发具有重要支撑作用。推动成渝地区双城经济圈建设，泸州要抢抓机遇，提升战略位势、促进区域协同、拓展发展空间。

（本报记者 王明峰整理）

河南省济源市市长石迎军代表

加快补链强链促就业

政府工作报告提出，千方百计稳定和扩大就业。解决就业问题，根本还是在于发展，要坚持通过发展稳就业、保就业。要统筹推进疫情防控和经济社会发展，扩投资、促消费，激活市场需求，促进经济循环。当前尤其要找准受影响产业链的断点、弱点，加快补链、强链，增加产品附加值，提升市场竞争力，培育壮大新的增长点。只有不断优化营商环境，促进经济高质量发展，才能稳住预期、注入信心，进而实现稳定和扩大就业。

（本报记者 马跃峰 邱超奕整理）

河南农业大学教授范国强委员

精准发力为企业减负

就业是最大的民生，一头连着经济社会发展，一头连着老百姓的饭碗。政府工作报告提出，就业优先政策要全面强化。稳就业必须先稳企业，要出台针对性政策减轻企业生产经营压力，扩大固定资产投入，增加就业岗位。同时也要加强返乡创业重点人群、贫困村创业致富带头人等培训，提升就业质量。对不同群体采用不同的措施，增强培训的针对性。

（本报记者 常 钦整理）

中国信科集团副总经理余少华代表

补齐关键技术短板

政府工作报告提出，要继续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。数字经济的创新力和竞争力正成为各国关注的焦点，抢占数字经济制高点，有利于推进新旧动能转换，实现经济高质量发展。当前我国在信息基础设施、电子商务、移动支付等领域的水平已居世界前列，但数字产业关键核心技术受制于人的局面还没有得到根本改变，要加快“数字中国”建设。要进一步加大对于新一代信息技术和信息基础设施的投资力度，尽快补齐我国在关键材料、核心装备、高端仪表等方面的技术短板。

（本报记者 范昊天整理）

西安艾尔菲生物科技有限公司董事长杨正国委员

加强技术科学研究

提高科技创新支撑能力，既要支持基础研究和应用基础研究，也要引导企业加大研发投入，其中包括加大对技术科学的支持。技术科学作为科技领域相对独立的研究领域，在产品开发、产业升级、创业创新中发挥着重要作用，能够带动基础科学和工程技术研究，促进产学研一体化发展。随着企业作为创新主体的角色越来越突出，可逐步建设以企业为主体的各行业技术科学研究院。

（本报记者 龚仕建整理）

云南建水县田静紫陶技能传习中心理事长田静委员

以乡村文化助力脱贫攻坚

乡村文化振兴是乡村振兴的重要内容。非物质文化遗产作为优秀的传统文化和技艺技能，对于乡村文化振兴、地方特色手工业发展都有着促进作用。云南有许多极具民族特色的非物质文化遗产项目，发挥了扩大就业创业、促进精准扶贫的作用。为了让非遗技艺传承后继有人，建议在少数民族地区职业院校中增设非遗技艺专业，培养更多传承人。

（本报记者 任飞帆整理）

《 人民日报 》（ 2020年05月27日 10 版）