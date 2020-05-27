代表委员热议减税降费:留得青山 赢得未来

2019年减税降费2.36万亿元，超过原定的近2万亿元规模，制造业和小微企业受益最多……连日来，“减税降费”成为代表委员热议的关键词。大家表示，减税降费政策着眼于放水养鱼，增强了企业的发展动能。

为对冲疫情对企业生产经营带来的不利影响，今年一季度全国累计实现减税降费7428亿元，在特殊时期发挥了关键作用。

“前段时间，部分员工未能返岗，部分原材料难以交货，税务部门及时出台优惠政策，帮助企业减免各项税费83万多元。”远光集团董事长蔡仲光代表说，企业仅用3天时间就完成了4条生产线的“跨界”改造，用来生产口罩鼻梁压条，助力口罩行业的复工复产。

“我们加大减税降费力度，支持企业复工复产，加快重点产业‘引资补链’，打造富有活力和竞争力的产业集群。”上海海关关长高融昆委员表示，上海海关优化保税监管模式，促进加工贸易货物内销便利化，为企业集中办理内销申报和纳税手续，暂免征收内销缓税利息。前4个月，上海关区企业累计享受税款优惠107.6亿元、缓征税款25.08亿元、退税3.83亿元。

广东省律师协会会长肖胜方代表说，税务部门在落实阶段性减免企业社保费政策过程中，免去申请环节，多缴的社保费直接退到企业账户。正邦集团董事长林印孙代表说，社保减免、税费优惠、租金减免等政策，给企业复工达产提供信心和动力。

“减税降费政策给民营企业带来实实在在的好处，有力促进了复工复产。”福建盼盼食品集团总裁蔡金钗委员说，集团享受到社保减半、稳岗补贴等惠企政策，2—5月累计减免税费约1729万元。受惠于这些政策红利，2月上旬复工至今，销量同比上涨了近20%。“减下去的是税负，提上来的是效益。”方大集团股份有限公司董事长熊建明代表说，集团从2018年开始享受各类减税降费“红包”，资金主要用于技改、创新和研发，有利于提升公司核心竞争力。

今年减税降费如何推进？政府工作报告提出，预计今年为企业新增减负超过2.5万亿元，要坚决把减税降费政策落到企业，留得青山，赢得未来。

“在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，国家部署了一系列减税降费政策，税务部门精准施策、精准帮扶，各项税费优惠政策正在发挥积极作用。下半年，减税降费的力度将更大，广大市场主体将会有更多获得感。”中国税务学会副会长张连起委员说。

卓尔控股有限公司董事长阎志代表建议，强化阶段性政策，与制度性安排相结合，放水养鱼，把普惠性政策落到每一个实体企业身上，努力帮助它们渡过难关。

《 人民日报 》（ 2020年05月27日 10 版）