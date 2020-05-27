代表委员热议养猪行业转型升级 为确保"菜篮子"供得上、供得稳

此前国内猪肉市场供给偏紧，猪肉价格连涨。为确保老百姓“菜篮子”供得上、供得稳，去年以来，我国打响了生猪稳产保供攻坚战。如今猪价逐步平稳回落，展望未来，如何进一步稳定猪价走势和推动养猪行业转型升级，成为了今年全国两会代表委员们热议的话题。

今年年后，猪价明显回调。国家统计局25日公布的2020年5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况显示，2020年5月中旬与5月上旬相比，生猪每千克价格为28.1元，跌3.1元，跌幅9.9%。

生产方面，农业农村部部长韩长赋22日在两会“部长通道”上表示，从去年10月开始，我国能繁母猪存栏止降回升，已连续7个月恢复增长，生猪存栏也已连续3个月增长。

猪价回落和猪肉市场供给企稳的背后，是国家此前持续提出的各项支持生猪生产的政策，包括印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，明确了一揽子支持生猪生产发展的政策措施等。

对于未来该如何发展生猪养殖业、保障市场供应、增加农民收入，接受《经济参考报》采访的代表委员们表示，还是要坚持加速农业供给侧结构性改革，优化相关政策，推动养猪行业甚至整个养殖行业的转型升级。

全国人大代表、四川省苍溪县白驿镇岫云村党支部书记李君介绍，2019年，“非洲猪瘟”给岫云村的生猪养殖带来非常大的影响。除了死亡率很高外，由于散养户抗击风险能力较弱，现在仔猪价格普遍偏高，导致许多老百姓不敢养猪。因此他建议，小户散养模式的关键是要降低成本，尤其是最大限度地降低仔猪的成本。其次，在销售渠道方面需要利用互联网渠道做高品质的产品，增加农副产品附加值。

“近年来，受非洲猪瘟、猪周期等多重因素叠加影响，全国以生猪为代表的养殖业生产形势异常严峻，特别是猪肉产量的下降和价格的飙升已经在一定程度上影响了群众日常生活，保障市场供应是摆在我们面前一项重要的民心工程。”全国政协委员、东营市副市长冯艺东建议，发挥税收调控杠杆作用，对现行养殖业税收政策进行优化调整，让养殖业能为地方政府带来一定税收贡献，调动地方政府发展养殖业的积极性。同时，为避免给养殖户带来额外负担，适当增加中央财政补贴力度，鼓励发展规模养殖、生态养殖。

今年两会，也有委员针对未来如何保障包括生猪在内的畜禽生产提出了建议。全国政协委员、湖南省供销合作总社巡视员李云才表示，各地应制订应急保障措施，促进畜禽产业流通，成立畜禽污染防治领导小组，建立畜牧污染防治网络平台，全面开展畜禽疫情监测排查，做好畜禽养殖场的清洁消杀工作。

对于未来猪肉价格和供给形势，韩长赋表示，目前由于行情比较好，市场主体积极性很高，养猪投资在增加，新建猪场多，补栏增养快。“我们判断，随着生猪生产恢复，供求关系也会逐步改善，后市猪肉价格不会再大幅度上涨。”他说，通过努力，一定会确保老百姓的碗里“不缺肉”。