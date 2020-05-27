李永莱代表：以更大力度稳企业保就业

今年的政府工作报告明确要求，加大宏观政策实施力度，着力稳企业保就业。对此，全国人大代表、国网黑龙江省电力有限公司（下称“国网黑龙江电力”）董事长、党委书记李永莱表示，将以更高站位、更大力度、更精准措施稳企业保就业，服务“六稳”大局、坚决落实“六保”任务。

无论“六稳”还是“六保”，都把就业摆到了首要位置。李永莱介绍，为了促进稳岗扩就业，国网黑龙江电力要在两个方面加大工作力度。一是加大毕业生招聘力度。今年公司计划招聘高校毕业生430人、同比增加96%；重点向农电企业和偏远地区倾斜，农电企业和偏远地区招聘计划是160人，其中专科生占比是75%。二是加大社会化用工力度。为全力保障艰苦边远地区居民就业，今年组织偏远县公司新增业务外包用工4000余人；电网工程社会化用工1049人、为上年同期的三倍，其中农民工657人，占比63%；针对饶河、拜泉等中央企业定点扶贫县，提供30个扶贫用工岗位，促进实现“一人就业、全家脱贫”。

李永莱表示，下一步，国网黑龙江电力将坚决落实政府工作报告的相关决策部署，继续实施公司出台的62项具体措施，积极配合清理规范转供电加价，积极做好政策红利惠民惠企宣传，确保国家政策红利不折不扣落实到每一个电力客户，进一步稳企业、保就业、促发展，为助力实现“六稳”、落实“六保”任务作出新的更大贡献。