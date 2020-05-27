加强顶层设计 代表委员聚焦打造数字经济新优势

“数字消费券”、“在线贷款审批”、“云端办公”、“远程诊疗”、“智能生产”……数字技术开始在越来越多的领域发挥作用。而“数字经济”一词不仅出现在今年的政府工作报告中，也同样成为了两会代表委员口中的高频词汇。多个代表委员表示，应加强顶层设计，发展区块链、产业互联网等基础技术，同时加强监管、完善立法，进一步打造我国数字经济新优势。

政府工作报告指出，电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进“互联网 ”，打造数字经济新优势。

国家发展和改革委员会5月22日提请十三届全国人大三次会议审查的《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》也指出，深入推进“上云用数赋智”，实施数字化转型伙伴行动、中小企业数字化赋能专项行动和数字经济新业态培育行动，深入推进数字经济创新发展试验区建设，推动制造、商贸流通等经济社会重点领域数字化转型，发展数字商务， 支撑建设数字供应链。

在业内人士看来，我国目前正处于数字经济发展的黄金期，发展数字经济是大势所趋，应加大相关政策支持，加强顶层设计。北京大学国家发展研究院副院长黄益平撰文表示，在疫情期间，数字经济总体起到了宏观经济稳定器的作用，正面价值比较明显，并在支持中小微企业方面发挥着重要作用。

全国人大代表、腾讯董事会主席兼CEO马化腾在《关于加快制定产业互联网国家战略壮大数字经济的建议》中建议，加强顶层设计，制定系统推进产业互联网发展的国家战略，重点研究推动新基建、各行各业数字化转型、智慧城市、科研创新、网络信息安全等方面的工作。

为大力推动数字经济发展，各省市正在积极打造战略性新兴产业集群。5月20日，广东省发布《广东省人民政府关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》，提出打造十大战略性支柱产业集群和十大战略性新兴产业集群，其中包括了智能家电产业、智能机器人产业、区块链与量子信息产业等数字产业。

多位代表委员表示，针对数字经济发展过程中产生的一些新问题，应立法先行，并加大监管力度，以促进数字经济更高质量发展。

全国政协委员、中国东方电气集团董事长邹磊建议，作为数字经济的核心生产力和竞争力，数据的立法问题至关重要。国家应加快数据立法步伐，尽快出台规范数据产业链和数据市场发展的法律法规，提升数据要素价值、引导培育数据要素市场，推动实体经济和数字经济融合发展。