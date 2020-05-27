A股存量市场改革进入攻坚期 代表委员热议创业板改革并试点注册制

4月27日，中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。在今年的两会上，推进创业板改革并试点注册制，成为了代表委员们关注的焦点。

全国政协委员、申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长对记者表示，当前我国面临着疫情防控和恢复经济增长两大重要任务，发展需要体制机制的保障，这其中很重要的一点就是推动要素市场化改革。资本要素不仅是企业的资本金，也是企业其他要素的综合表现。因此，最近一年推出了科创板，推出了创业板注册制等改革，无论是创业板注册制改革，还是此前推出的系列改革措施，其主旨都是向市场化、法治化、全球化的方向发展。这不仅是发行方式的改革，也是制度的市场化改革。

注册制改革是今年资本市场改革的“重头戏”，证监会早就确立，要以注册制改革为龙头，全力抓好重大改革攻坚。5月18日，新华社受权发布《中共中央 国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》。对于资本市场，上述文件提到：加快建立规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，加强资本市场基础制度建设，推动以信息披露为核心的股票发行注册制改革，完善强制退市和主动退市制度，提高上市公司质量，强化投资者保护。

而稍早之前的5月22日，证监会则宣布就《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（征求意见稿）（以下简称《特别规定》）公开征求意见。证监会表示，《特别规定》复制推广科创板主要制度，授权交易所制定具体指标等要求，并对个别制度予以优化。《特别规定》结合创业板存量改革特点，增强制度安排的包容度，保留创业板现行直接定价制度，完善市场重大变化情况下的应对机制。

创业板改革并试点注册制，离不开相关法律的保驾护航。证监会主席易会满日前表示，注册制改革要坚持市场化法治化的理念，构建起发行承销、交易、持续监管、退市和投资者保护等一整套基础制度安排，同时进一步强化发行人和中介机构责任，实施更加严格的事中事后监管和更加严厉的违法违规惩戒。他强调，证监会将对财务造假等恶性违法违规保持“零容忍”，净化市场生态，进一步取信于市场。

全国人大代表、深交所理事长王建军连续三年提出修改刑法，严打重惩欺诈发行。他表示，证券发行注册制已作为一项资本市场基础性制度写入新证券法。在科创板、创业板先行先试的基础上，注册制改革将向全市场推行，迫切需要加大刑法制度供给。欺诈发行严重挑战信息披露制度的严肃性，严重侵蚀市场诚信基础，严重破坏市场信心，严重损害投资者利益，是证券市场的“毒瘤”。应“民行刑”三管齐下，立体化构建欺诈发行责任追究体系，全方位提升违法犯罪成本，为注册制改革保驾护航。

杨成长对记者表示，创业板改革并试点注册制过程中要重点处理好三方面关系：首先，与科创板的定位错开。科创板重在扶持高科技产业，强调企业有硬核技术，尤其是重大科技攻关领域。而创业板则侧重于企业的创业性，两者需要有合理的分工形成良性互动的关系。其次，所有的改革都是为了让中国投资者分享科技创新的成果，其中一个重要路径就是通过投资科创企业的股权。但同时，这也要求投资者对科创企业有一定的认知判断能力。最后，无论是创业板还是科创板都需要良好的市场环境，尤其是法治文化、诚信文化的建设。需要法治化、诚信化的市场环境。要达到预期的效果，必须配套相应的市场环境、投资者投资理念以及加大处罚力度等。