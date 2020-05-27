今日，为号召青年员工继承和发扬“劳动模范”精神，号召广大市民保护大沽河生态环境，共享一河碧水、共建美丽家园，中建八局四公司安装公司胶州项目联合党支部组织项目员工开展沿大沽河岸线义务清理垃圾志愿活动。

上午9点，在党支部书记张纬的带领下，十五名青年员工到达大沽河右岸。活动开始后，青年员工们带着垃圾袋、垃圾钳等工具，捡拾散落在大沽河沿岸的垃圾和废弃物。大家明确分工，采用划片划域的方式，分头行动，力争不留死角。天气虽然冷清，但青年员工们热情不减、干劲十足，不一会儿，每个人都已“战果累累”。通过青年员工们的辛勤劳动，大沽河岸线变得更加洁净美丽。

通过本次活动，员工们不仅增强了团队凝聚力，更体会到环卫工人的工作辛苦，以实际行动落实了“保护环境·人人有责”的理念，助力城市建设。(通讯员 孙安蒙)

(责编：乔雪峰、夏晓伦)