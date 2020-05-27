以节造市挖潜力 打造营销亮点确保扩销增效

随着疫情形势的发展，各行各业复工复产如火如荼，曾因疫情按下“暂停键”的商业街也逐渐恢复人气。中兴商业紧跟市场形势主动出击，以节造市，深挖市场消费潜力，积极拉动消费实现扩销增效，活动成效突出。珠宝腕表节活动销售实现同比增长23%。

积极主动沟通 确保货源充足

“巧妇难为无米之炊”，充足的货品是确保销售的前提。疫情期间，由于很多生产企业尚未正式复工复产，商品短缺成为商家面对的共同难题。中兴商业钟表珠宝卖区从上到下都认识到，要想做好此次珠宝腕表节，重中之重是有商品可售。卖区上至经理下至主管，甚至是品牌店店长，全都积极主动出击，未雨绸缪，天天、时时跟踪重点品牌的库存数量，及时补充库存确保在中兴购物的顾客能及时拿到商品。

“劳力士”是国际知名手表品牌，货品短缺是全球性问题。针对这个问题，卖区经理与品牌反复沟通、确认货品库存问题，并以此次品牌活动为契机，进行货品储备。活动中，“劳力士”品牌到货93只，库存达到150只，实现销售同比上升102%。

此外，钟表珠宝卖区督促员工对重点客人和潜在客人进行点对点邀约，同时筛选部分优质会员以短信形式发送活动信息，提高到店率。在员工坚持不懈反复沟通的情况下，邀约效果明显，为做好销售进一步抢占先机。“欧米茄”品牌单日同比上升118%，“劳力士”品牌单日同比上升297%。

打造营销亮点确保扩销增效

中兴商业积极拓展营销思路，打造营销亮点，采取新的促销方式和新零售手段，积极实现扩销增效。

首次推出“总裁走进直播间”活动。中兴商业总裁屈大勇先生走进直播间，为消费者解读流金岁月，共同品鉴时光典藏。直播中共有近万人观看，点赞数高达38048人次，评论次数达到近千次，直播当日一个多小时内实现销售近50万元，第二日通过直播慕名而来的消费者购买额高达147万元。整个活动，“积家”品牌销售同比增长68%，这与直播的开展密不可分。

为了让消费者得到更多的惠利，中兴商业首次尝试推出国际名表置换活动，钟表珠宝卖区引入亨得利集团和阿里巴巴旗下的稀蜴真品名表全链路服务平台共同合作的依旧换新新型业务，进行跨界合作。5月15日—17日期间，活动共置换13只腕表，金额达66万元。同时与银行开展深度合作，活动期间满2000元减100元、满10000元立减500元活动，为消费者减免金额10.8万余元，切实让消费者得到了实惠。

中兴商业深挖销售增长点，以展促销，举办沙龙品鉴，品牌秒杀等活动，取得了良好的效果。活动期间“欧米茄”“萃华”“I DO”等多品牌参与出展，形成品牌多地联动、互动的良好销售氛围，成为活动的亮点和销售新的增长点。品牌支持配合，举办品牌品鉴和沙龙活动，万宝龙举办了智能腕表品鉴体验活动，购物更有好礼赠送。石世家品牌在5.20当天进行了秒杀单品直播活动，取得了非常好的活动效果。

中兴商业自加入方大集团以来，全体干部员工认真贯彻落实“变、干、实”的工作总要求，把企业的事当成自己家的事来做。这次珠宝腕表节的成功举办，正是中兴商业干部员工积极履职尽责，想方设法为企业创造效益的体现。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)