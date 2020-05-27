“丽水山居图” 邀你来绘制 880万重奖优秀参赛设计者

本报讯 （记者 暴妮妮 见习记者 邬敏） 5月20日，丽水发布了“2020·中国丽水新时代山水城市·丽水山居图城市设计国际竞赛”公告，诚邀全世界的设计师为丽水设计城市发展蓝图。
此次竞赛由丽水市人民政府主办，丽水市发展和改革委员会、丽水山居图项目规划建设工作领导小组办公室承办，主要目的是以丽水良好的生态环境为基础，广邀天下优秀设计师，结合中国山水精神与现代滨水城市发展理念，为丽水探索一套新时代的山水城市发展模式，使丽水真正成为浙江省的最美大花园。
竞赛共分为概念性总体城市设计和详细城市设计两部分。概念性总体城市设计层面，以沿瓯江的莲都中心城区、碧湖镇、大港头镇的152平方公里为设计范围，要求参赛者将其串联起来，整体构建“丽水山居图”的空间发展模式；详细城市设计层面，则分为括苍山风、古城遗蕴、四都清韵等5个区域地块，参赛者可以任选一地块进行城市设计。
此次竞赛，丽水将拿出880万元重奖优秀参赛设计者，其中，一、二、三等奖将分别奖励人民币300万元、150万元和80万元。提交了合格成果文件但未获前3名的入围单位，也将分别获得设计补偿费50万元。
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