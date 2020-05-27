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全球化资源配置有利于外资企业发展

李潮东

2020年05月27日16:28  来源：新华网
 
原标题：全球化资源配置有利于外资企业发展

　　自新冠肺炎疫情全球蔓延以来，全球经济遭受了2008年全球金融危机以来最严重的打击，全球经济面临着衰退的严重威胁。

　　对于成熟的海外投资企业而言，全球化的资源配置不仅能拥有优质海外市场，促进企业的销售增长，全球化的供应链系统也会保障企业生产效率与产品品质，从而降低综合成本。经济贸易全球化经过几十年的发展，各国间的贸易联系越发紧密；全球产业链也已经形成相对成熟与完善的系统，在产业链上各国分工越来越明确，生产也日趋专业化。而中国，经过四十多年的改革开放，已经成为世界的制造业大国，在中低端的产业领域，门类最完整，配套最齐全，供应链最有效，进出口贸易额最高。截至2019年，中国的产业门类有15类，涵盖了97个行业大类。2018年，全球的进出口贸易总额为39.34万亿美元，其中中国的进出口贸易总额为4.62万亿美元，占全球贸易总额的11.75%，为世界第一，美国贸易进出口总额约为4.278万亿美元，占全球贸易总额的10.87%，成为仅次于中国的全球第二大货物贸易国。在中国的4.62万亿美元的进出口贸易总额中，出口总额为2.48万亿美元，工业制成品所占出口总额比例最高。这也反映出中国作为“制造大国“参与全球化的广度和深度。

　　多年来，在全球化浪潮和市场力量作用下形成了全球产业链、供应链，美国、中国、欧洲等主要经济体已经在全球产业链供应链上深度融合，这些经济体同时扮演着链条上供给中心和需求中心的双重角色——既可以是链条上的中间品进口商，也可以是中间品出口商，还可能是终端产品供应商。如阿里已逐渐组建了一个高效协同的供应链体系，即销售渠道、商品流、物流、资金流、信息流形成一个完整的体系。在阿里的这个供应链体系框架中，它整合了上下游资源，协同起来提供端到端的供应链服务。

　　中国不仅是全球产业链、供应链上的重要一环，同时也是疫情中努力维护产业链、供应链稳定的重要一环。中国通过积极推动复工复产，为全球经济带来了正面效应，使我们继续深耕中国市场的信心更加坚定。以如新公司为例，如新在中国和美国都设有研发中心，能根据不同市场需求开发产品，同时保证生产这些产品的原材料来自于世界各地。如新在中国设有生产基地，先进的生产线更能保证生产效率与产品品质，生产出的产品除了供应本国市场外也会输送到其他国家市场。此外，沿着数字化的战略升级方向，我们有效利用互联网全新技术手段，在产品研发、线下体验、电商平台、社群销售、物流售后体系等领域全面发力，对产品、平台、专案进行有机地协同整合，进而实现人、货、场重构。在阿里云技术的支持下，2018年年底，如新的数字化团队重构了互联网电商平台——“星享城”。全球化的产业链供、应链管理让如新在全球近50个市场能一直保持生机和活力。

　　市场要素是决定经济发展的重要因素

　　一个国家，或者说一个市场能否保持长期的发展，除了政策、技术、资金和创新能力以外，市场要素的优劣与否是一个极其重要的因素。在我看来，市场要素应该至少包括三方面的内容：一是比较完善的政策法规和良好的营商环境；二是具有有效需求的市场体量；三是有效的劳动力供给。

　　在四十多年的改革开放进程中，不断完善各项法律法规，加大改革开放的力度，为外国及中国的资金、技术和人才的进来和出去开辟了日益广阔的空间。就在最近这两年，中国政府陆续颁发了反不正当竞争法、外商投资法、电子商务法等多个法律法规；制定了一系列的宏观经济政策，包括货币政策、财政政策、产业政策、国际收支政策和社会公共政等；外国投资的负面清单在不断减少；坚持深化供给侧的经济结构调整；不断优化外商投资的经商环境等。这一系列的政策法规极大地释放了中国市场吸引外资，刺激经济成长的动能，为中国四十多年的经济发展开辟了广阔的空间。

　　随着中国对外开放不断深化，国内营商环境持续改善，外资企业在华投资经营也更加便利。世界银行发布的《2020年营商环境报告》显示，中国在参与测评的190个经济体中，营商环境排名再次大幅提升，由去年的第46位上升至第31位。中国持续放宽市场准入、营造国际一流营商环境，不断有大动作出台，《优化营商环境条例》和《外商投资法》、《外商投资法实施细则条例》，重点解决我国营商环境突出短板和痛点难点堵点问题；增设中国上海自由贸易试验区新片区；在上海证券交易所设立科创板并试点注册制等等，都印证着中国着力打造充满竞争力的外资投资热土的决心和信心。从多方面、多角度扩大进口，降低进口的合规成本、优化进口商品结构。效果显著地降税减费极大提升了投资者的积极性，促进了贸易的便利化。

　　关于市场要素的第二个方面，即具有有效需求的市场体量。我在几年前的一篇发言中专门讲了一个观点：在人类发展史上，曾经有过，而现在正在回归的一种状态，那就是一个国家的经济体量决定于它的人口总量。更准确地说，是决定于具有有效需求的人口总量。中国目前是世界上人口最多的国家；中国经过四十多年的发展，已经成为世界上第二大的经济体，拥有一个庞大的中产阶层。50后60后，70后80后以及90后00后这些不同年龄层次的社会群体，又形成了一个个不同梯次的消费群体，为中国市场提供了源源不断的消费动能。中国市场的魅力和吸引力，正在于这个庞大的、代际传递的、具有有效需求的消费大军，它取之不竭，用之不完，源源不断，生生不息。根据中国国家统计颁布的数据，2019年中国国内生产总值为990865亿元，其中社会消费品零售总额为411649亿元，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%。这样庞大的消费市场，辅之以日益开放、透明和完善法律法规，没有任何一个国家或企业可以忽略。

　　市场要素的第三个方面就是有效的劳动力供给。很多经济学家在说中国的人口红利已经消失，劳动力成本过高，挤占了企业的利润空间，其实这是不够准确的。诚然，相比改革开放初期，中国的人口红利的确在减少，但是它依然存在。构成人口红利的不仅仅是劳动力的价格，劳动力的供给数量，还应该包括劳动力的素质，这是一个综合指标。随着经济的发展，中国的劳动力价格也在逐年上升，但是远远低于欧美发达国家。而劳动力的素质，包括学习能力，掌握复杂、熟练技术的能力和刻苦耐劳的精神，远远高于世界上的大多数国家。再从劳动力的供给数量来看，中国近年来的大学毕业生每年都在700万左右；城镇新增就业人口持续保持在1300万人以上，稳就业是中国政府的六大目标之一，考虑到中国庞大的人口基数，可以推见有效劳动力供给的数量依然有很大的空间。

　　后疫情时期中国经济仍能稳定增长

　　在疫情发生前，中国经济一直保持着稳定的增长势头。2020年第一季度由于新冠肺炎疫情暴发，为保障人民健康安全，中国政府将经济发展让步于疫情防控。依靠中国政府及时疫情防控和复工复产政策，目前疫情所带来的经济影响得到了有效的控制与缓解。在我看来，中国今年的经济曲线应该为，第一季度失速下降；第二季度中国经济进入逐渐恢复阶段；第三季度会迎来快速发展；到第四季度经济发展会回归常态化平稳增长。后疫情时期，中国经济要实现稳定持续向好发展，还是需要坚持深化改革开放，持续扩大开放，不断优化营商环境，除了给中国企业更大的自主发展空间以外，也要给与外资更宽松的发展空间，以吸引更多外资参与到中国的经济发展中来。

　　中国改革开放至今已经42年，42年中国快速发展，各项政策法规也都在不断完善。1998年如新进入中国市场，赶上了中国经济高速发展的“黄金时期”，是中国改革开放的受益者；如新在中国发展的22年中从无到有，从小到大，越来越坚定了扎根中国市场，在中国长期发展的信心和决心。我们坚信，只要中国坚持改革开放的基本国策，中国就一定会在全球经济中占有越来越重的地位，发挥越来越重要的作用。（作者：李潮东，如新大中华高级副总裁暨北京首席代表、中国国际商会副会长、中国投资促进会副会长、中国外商投资企业协会副会长）

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(责编：夏晓伦、乔雪峰)
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