张连起委员：着力提质增效 让积极财政政策更加积极有为

编者按：今年的政府工作报告提出，积极的财政政策要更加积极有为。5月22日，财政部提请十三届全国人大三次会议审查《关于2019年中央和地方预算执行情况与2020年中央和地方预算草案的报告》（以下简称《预算报告》），对主要收支政策和下一阶段重点财政工作作出部署，引起专家学者的高度关注和热烈反响。

针对政府工作报告及《预算报告》中的一系列“重磅”政策，人民网财经采访了多位业内专家学者，权威解读让积极财政政策更加积极有为的政策举措。

积极的财政政策要更加积极有为。在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，财政作为国家治理的基础和重要支柱，如何更好发挥作用尤为重要。

全国政协常委，中国税务学会副会长张连起在接受人民网记者采访时表示，2020年积极的财政政策要更加积极有为，大力提质增效，加大逆周期调节力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，紧扣决胜脱贫攻坚、决胜全面小康目标任务。

“积极财政”是加大宏观政策对冲力度的必然选择

张连起表示，2020年积极的财政政策要更加积极有为，主要体现在两个方面：一方面，体现更加积极的取向，强化逆周期调节，加大财政政策对冲力度，稳住经济基本盘，兜牢基本民生底线；另一方面，大力提质增效，该减的税减下去，该降的费降到底，该压得支出压到底，把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，最大限度下沉财力。

在加大财政政策力度，张连起认为，提高赤字率、发行抗疫特别国债、大幅增加地方专项债规模是“积极财政”的“三支利箭”。这“三支利箭”是我国推出的一个约8.5万亿元的财政政策大包。

对于扩大内需和重启经济，张连起表示，结构性的财政政策比总量性的货币政策效果更明显。从全球历次危机的经验教训看，正确的危机应对措施是先通过货币政策放松缓解流动性危机，再通过财政政策扩大需求走出衰退。货币政策对缓解短期流动性危机效果明显，但对于刺激需求就像“推绳子”，效果有限，而财政政策对于扩大有效需求就像“拉绳子”，效果更为明显。

“积极财政”是落实“六保”任务的重要举措

受疫情影响，今年一季度我国国内生产总值同比下降6.8%，主要宏观经济指标都出现了明显下滑，经济运行面临阶段性重大挑战。在常态化疫情防控的前提下，如何看待今年的中国经济增速？

“中国经济增速的下降，并不意味着中国经济成色的‘褪色’，也不意味着中国经济蕴含的潜力、韧性、空间发生重大变化。”张连起表示，就业优先和脱贫攻坚将成为全年经济工作的重中之重

做好“六稳”工作，落实“六保”任务，“稳”是基础，“保”是底线。

张连起告诉记者，就业稳住了，民生就兜底了。越是不确定性增加，“保”的意义就更大。“六保”针对的都是当前突出矛盾和风险隐患，是直面和克服困难挑战的底线思维。“六保”是“六稳”工作的着力点和支撑，保住了就业、基本民生和市场主体，就有收入，就会拉动消费、扩大市场需求。守住“保”这一底线，就稳住经济基本盘，为全面建成小康社会夯实基础。在这方面，积极的财政政策，发力正当时。

“积极财政”是巩固扩大减税降费成效的有力支撑

近年来，我国出台的减税降费措施是制度性、持续性的，比如增值税改革、企业所得税改革等，叠加累积效应很大，企业减负会越来越明显。在此基础上，新政策的出台给企业带来不少减税红利。

自疫情发生以来，多批减税降费政策相继出台，呈现“四个聚焦”：聚焦支持疫情防控工作、聚焦减轻企业社保费负担、聚焦支持小微企业和个体工商户发展、聚焦稳外贸扩内需。

“一系列政策措施优惠力度大、受益范围广，有力支持疫情防控和复工复产，帮助各类企业特别是中小微企业渡过难关。”张连起告诉记者，我国进一步出台有温度、有力度、阶段性的助企纾困政策，加快推动各类企业复工复产达产和经济社会恢复正常运行。通过制度性安排和阶段性政策并举，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担。继续执行下调增值税税率和企业养老保险费率等制度，适当延长前期出台的部分阶段性减税降费政策的执行期限。减免国有房产租金，鼓励各类业主减免或缓收房租。政府性融资担保行业减半收费，将综合融资担保费率降至1%以下。

张连起表示，切实答好“钱从哪里来、花到那里去、花得怎么样？”的新考卷，才能为统筹常态化疫情防控与经济社会发展工作贡献“财政力量”。