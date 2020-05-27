原标题：商用将满一年 5G终端入门门槛降至1500元

随着我国5G商用将满一年，5G手机入手门槛也正在不断降低。2020年5月26日，小米集团旗下品牌Redmi召开「5G先锋 全芯超越」新品发布会，发布全新X系列手机Redmi 10X、Redmi 10X Pro、Redmi 10X 4G三款新品，其中Redmi 10X仅1599元起的售价引发行业热议。业内人士认为，去年同期5G手机的门槛还高达5000元，市场需要价格更亲民的产品一起推进5G更快的普及。

2019年6月6日，工业和信息化部正式发放5G商用牌照，标志着中国正式进入5G时代。虽然目前5G正式商用还不到一年，但5G手机的价格普及趋势已经愈加明显，去年同期5G手机的门槛还高达5000元，目前已经迅速降至1500元，小米集团副总裁、中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰就宣布，2020年Redmi 1500元以上的新手机将全部为5G手机。

5G手机价格不断下探的同时，却是5G手机出货量的持续增长。工信部信通院发布2020年4月国内手机市场运行分析报告显示，2020年4月，国内手机市场总体出货量4172.8万部，同比增长14.2%；国内市场5G手机出货量1638.2万部，占同期手机出货量的39.3%；上市新机型22款，占同期手机上市新机型数量的45.8%。1-4月，国内市场5G手机累计出货量3044.1万部、上市新机型累计65款，占比分别为33.6%和47.4%。5月25日 十三届全国人大三次会议第二场“部长通道”上，工信部部长苗圩表示，虽然发展速度受疫情影响，但各企业还在努力，加大力度把时间赶回来。苗圩说，目前，每周大概增加1万多个5G基站，4月增加了700万户5G用户，国内5G用户累计已超过3600万个。随着新基建的逐步落地，和相关供应链的全面恢复，5G手机市场在新冠肺炎疫情过后，迎来了快速发展的春天。

在5G手机价格不断下探的同时，国产手机厂商又将目光投向了高端技术下放中端5G手机，准备开启5G全民手机普及引向第二阶段，此前小米、华为等头部手机厂商将潜望式变焦相机下放2000元档5G手机就是这一阶段的明显特征。

业内分析人士认为，既要考虑5G带来的成本提升，又需要紧跟市场趋势，将价位下沉至更主流的价位段。而越来越多具有高端技术5G平价手机的问世，将进一步能激发目标群体的换机需求。

(责编：毕磊、乔雪峰)