代表委员谈用全面、辩证、长远的眼光看经济发展 

数据来源：国家统计局等

底图：满载电子设备的中欧班列从成都国际铁路港发出。

白桂斌摄（人民视觉）

5月23日，习近平总书记在看望参加政协会议的经济界委员并参加联组会时指出，要坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势，努力在危机中育新机、于变局中开新局，发挥我国作为世界最大市场的潜力和作用，明确供给侧结构性改革战略方向，巩固我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势，巩固农业基础性地位，落实“六稳”、“六保”任务，确保各项决策部署落地生根，确保完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，推动我国经济乘风破浪、行稳致远。

代表委员表示，习近平总书记的重要讲话蕴含着深刻的辩证思维和发展逻辑，对于做好经济社会发展各项工作具有重要指导意义。在今后工作中，一定要善于从眼前的危机、眼前的困难中捕捉和创造机遇，不断提高化危为机、危中寻机的能力，把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来。

科学分析形势、把握发展大势，巩固我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势

“习近平总书记的重要讲话为我们全面、辩证、长远地看待我国经济发展，稳妥应对当前经济发展面临的形势和挑战，指明了方向、提供了遵循。”广东省财政厅厅长戴运龙代表表示。

“我们要全面贯彻落实中央决策部署，既立足当前应对挑战，解决发展中的困难；又着眼长远坚定不移推动经济高质量发展，提升广大群众和企业的获得感、幸福感。”云南省财政厅厅长张岩松代表说。

代表委员表示，今年不设经济增速具体目标符合客观实际。在今后的工作中，要强化责任担当，落实“六稳”“六保”任务，确保各项决策部署落地生根。

“不设经济增速具体目标体现了科学务实、实事求是的态度。”中国人民银行郑州中心支行行长徐诺金代表分析，今年没有提出经济增速具体目标，但以“六保”为着力点，确定了就业、脱贫等一系列事关民生福祉和经济社会发展大局的具体目标，如城镇新增就业900万人以上，现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽等，经济社会发展目标更加精细化、丰富化，经济增长的内容已经融入这些发展目标之中。

“接下来，我们要努力克服疫情带来的不利影响，更加注重供给侧结构性改革，实现经济高质量发展，巩固我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势。”中国工商银行甘肃省分行行长宋关昶代表说。

辩证看，不设经济增速具体目标，不是不要增长，而是有利于引导各方面集中精力抓好“六稳”“六保”。

徐诺金代表说，“六稳”“六保”，追求的是经济的科学发展、是贯彻新发展理念，追求的是广大人民群众的幸福美好生活。我们要坚决贯彻落实，稳住经济基本盘，实现以保促稳，稳中求进。

“虽然没有确定经济增速具体目标，但各项任务是清晰的——今年要优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务。”云南省发展和改革委员会主任杨洪波代表说，接下来，云南将持续推动一批基础设施建设，既促消费惠民生，又调结构增后劲，为实现经济高质量发展奠定基础。

我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变，有能力有信心完成全年目标任务

代表委员认为，我国经济具有韧性强、潜力足、回旋余地大的特征，丰富的人力资源、完备的产业体系、完善的基础设施、广阔的市场空间等将持续支撑我国经济稳中有进。

面对疫情冲击，我国经济重启取得积极成效，3月份以来各项经济指标正逐步好转，许多新产业新业态快速发展。这充分表明，我国经济经受住了疫情的严峻考验，展现出强大韧性和巨大潜能。

优势来自雄厚的物质基础。“完备的制造业体系、日益强大的创新能力，是我国经济行稳致远的法宝。”致公党河南省委主委王鹏杰委员说，下一步，要加大政策支持力度， 继续推动制造业高质量发展，在重点行业领域、基础工业领域培育一批全球供应链核心企业。

“以信息网络为基础，以技术创新为驱动，助推我国制造业抢抓新机遇。”中信集团副总经理徐佐代表表示，今后，我们将加大新基建与制造企业应用场景深度融合的推进力度，云端、网端、终端齐发力，持续培育具有全球竞争力的世界一流先进制造企业。

优势来自丰富的人力人才资源。“我们坚定引才聚才的信心，加快新旧动能转换，推动产业转型升级，努力走出一条老工业城市转型升级的新路子。”贵州省六盘水市市长李刚代表说，我国拥有1.7亿多受过高等教育或拥有各类专业技能的人才，还有包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口所形成的超大规模内需市场，人力人才资源将继续支撑和推动经济持续发展。

代表委员表示，发挥我国集中力量办大事的制度优势，能动员全社会力量、调动各方面资源，形成强大合力。

“疫情防控期间，举国上下万众一心，展现出了中国速度、中国规模和中国效率。”徐诺金代表说，集中力量办大事能够保证实现个人利益与社会利益、局部利益与整体利益、短期利益与长远利益的统一，从而推动经济强劲、可持续、包容性增长。坚持以人民为中心，紧紧依靠人民群众，一定能完成全年目标任务。

面向未来，我们要把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点

“加快构建完整的内需体系，是基于对当前国内外经济运行情况的科学决策。”苏宁控股集团董事长张近东代表说，扩大内需是拉动经济增长的长效动力，要继续创新供给，持续降本增效，激活新需求。

“我们坚持积极的财政政策，大力支持加快构建完整的内需体系。”山东省财政厅厅长刘兴云代表介绍，接下来要坚定不移落实好各项减税降费政策，进一步减轻企业和居民税费负担，既大力激发市场主体的投资活力，又充分释放居民的消费潜力。

“加快构建完整的内需体系，更加坚定了我们在眼前的困难中捕捉和创造机遇的信心。”恒银金融科技股份有限公司董事长江浩然委员认为，加快构建完整的内需体系，既要全力扩大国内消费，也要积极促进有效投资，两手共同发力。接下来我们将加快数字转型步伐，全面推进数字化、信息化、情景化发展，打造数字经济新优势。

扩内需，需要发展新兴产业，形成更多新的增长点、增长极。广西壮族自治区柳州市市长吴炜代表表示，柳州将继续实施产业转型升级。推动传统产业“二次创业”，让“工业树”的老树发新枝；大力发展战略性新兴产业，让新苗长成大树；大力发展生产性服务业，壮大“产业林”。

“紧抓新一代信息技术产业快速发展的机遇，超前谋划，发展新兴产业。”河南省鹤壁市市长郭浩代表说，接下来，将坚持龙头带动，构建全业态、全要素、全链条的数字经济产业生态。河南省信阳市市长尚朝阳代表说，信阳市立足自身特色，持续推进绿色食品、新型建材、纺织服装、装备制造业提质增效。

扩内需，新老基建协同发力，激活发展新动能。山东省泰安市委书记崔洪刚代表说，坚持新基建与传统基建一起抓，大力推进5G、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，打造一批文旅新兴融合项目。

“把满足国内需求作为建设新型基础设施的出发点和落脚点。”国网北京市电力有限公司董事长潘敬东代表说，公司今年计划加强与公交、环卫等在充电设施建设上的合作，并继续为服务城际高铁建设、5G等新型数字基础设施建设贡献更大力量。

“今后要实现传统装备制造业与新基建的深度融合发展。”广西柳工集团有限公司董事长曾光安代表说，传统装备制造业要敢于打破信息孤岛，充分运用大数据技术，实现企业互联互通，构建融合协同的全价值链平台。

“六保”是我们应对各种风险挑战的重要保证，要在“稳”和“保”的基础上积极进取

“‘六稳’‘六保’是指引稳步前行的指南针，也是企业创新发展的保障。”信阳信锐油茶股份公司董事长熊维政代表说，超过1亿户市场主体是我国经济发展的重要力量，关乎就业和基本民生，其中中小微企业占比很大。疫情防控期间，中央持续加大对中小微企业的扶持力度，在减税降费、信贷支持等多方面助力企业纾困发展。下一步，企业将坚持创新驱动，危中寻机，通过转型升级提供更多好产品、好服务。

“要采取多种措施精准帮扶，稳定中小微企业的信心和预期。”中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌委员介绍，近年来，我国生产性服务业和生活性服务业迅猛发展，新技术新业态新模式不断涌现，服务业迸发出前所未有的生机和活力，要切实增强中小微服务业企业渡过难关、战胜困难的能力。

“就业是最大的民生，一头连着经济社会发展，一头连着老百姓的‘饭碗’。无论‘六稳’还是‘六保’，就业都被放在首位。”河南农业大学教授范国强委员说，1—4月，全国城镇新增就业354万人，4月末外出农民工规模恢复到往年的九成左右，各类群体的就业门路正变得越来越宽广。

保产业链供应链稳定至关重要。吴炜代表说，柳州将抓住实施产业基础再造和产业链提升工程的重大机遇，强龙头、补链条、聚集群，以科技创新为支撑，夯实高质量发展基础。中国铁路北京局集团有限公司董事长赵春雷代表说，畅通运输通道和物流配送，继续打通人流、物流堵点，确保员工回得来、原料供得上、产品出得去。

粮食生产坚持稳字当头。广西田东芒果试验站站长陆弟敏代表认为，事实证明，面对各种风险挑战，只有农业“基本盘”牢靠，才能有持久的战略定力和回旋余地。要继续实施“藏粮于地”“藏粮于技”，我们要像爱护生命一样爱护我们的良田耕地，提高粮食综合生产能力，把饭碗牢牢端在自己手中。

“在‘稳’和‘保’的基础上，我们还应积极进取，主动作为。”潘敬东代表说，做好“六稳”“六保”，煤电油气安全稳定供应是其中关键一环，在保市场主体方面，公司第一时间出台举措助推复工复产，截至目前已经降低企业用电成本约11亿元，下一步还要再减15亿元，贡献央企对落实“六保”任务的应有力量。

“‘六保’是今年‘六稳’工作的着力点。守住‘六保’底线，就能稳住经济基本盘。”广西壮族自治区财政厅厅长关礼代表说，“六稳”“六保”是相辅相成、连贯统一的，为我们应对各种风险挑战增添了底气。

代表委员表示，统筹做好“六稳”“六保”工作，以保促稳、稳中求进，就能为全面建成小康社会夯实基础。

（本报记者许志峰、王浩、庞革平、马跃峰、葛孟超、寇江泽、李茂颖、黄超、常钦、邱超奕、丁怡婷、吴月、巨云鹏、程焕、刘新吾）

《 人民日报 》（ 2020年05月28日 10 版）