代表委员谈坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利 决胜全面小康 决战脱贫攻坚

数据来源：政府工作报告、国务院扶贫办等

5月23日，习近平总书记参加全国政协经济界委员联组会时指出：“到2020年确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困问题，是我们党对人民、对历史的郑重承诺。”“我们要努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，付出更加艰辛的努力，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。”

代表委员表示，脱贫攻坚战这场硬仗，越到最后越要绷紧弦、加把劲，坚定信心，尽锐出战，攻坚克难，坚决克服新冠肺炎疫情影响，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，全面建成小康社会。

如期实现脱贫攻坚目标任务，没有任何退路与弹性。要咬定目标，坚决攻克最后的贫困堡垒

“社会主义道路上一个也不能少，全面小康大家一起走！”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把脱贫攻坚摆到治国理政突出位置，我国贫困发生率由10.2%降至0.6%，区域性整体贫困基本得到解决，脱贫攻坚取得决定性成就。

今年是脱贫攻坚战收官之年，原本就有不少硬仗要打，又遭遇疫情影响，各项工作难度更大、任务更重。

政府工作报告提出，脱贫是全面建成小康社会必须完成的硬任务。“目标不变，攻坚力度不减，坚决啃下硬骨头！”广西壮族自治区百色市市长周异决代表说，今年要确保170个贫困村出列、3.78万贫困人口脱贫，着力产业扶贫，因地制宜发展特色产业，为贫困劳动力就地就近就业创造机会。

“全面完成剩余贫困人口脱贫，没有任何退路与弹性。”陕西省渭南市副市长高洁委员表示，目前渭南市还剩余2.89万贫困人口没有脱贫，有边缘户589户2019人、脱贫监测户738户2677人，“攻克最后的贫困堡垒，我们要继续狠抓产业、就业扶贫，确保贫困群众收入持续稳定增长。”

“实现所有贫困户脱贫、贫困村退出，要盯住稳定增收这个关键指标。”新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州州长巴德玛拉委员说，“我们抓住就业这个‘牛鼻子’，提升稳定就业水平，建立了一批扶贫车间，开发了不少公益性岗位，让有劳动能力的贫困户人人有活干。”

“如期脱贫，不能有丝毫的懈怠。”正邦集团董事长林印孙代表说，要继续发挥农业龙头企业的优势，进一步在养殖、种植全产业链上推广“公司+农户”模式，带动更多的农户就地就业。

目标不动摇，标准不改变，巩固好脱贫成果，让脱贫群众挑上“金扁担”，确保高质量交卷

高质量完成脱贫攻坚任务，要让脱贫群众“两不愁”真不愁、“三保障”有保障，确保目标不动摇、标准不改变。

“脱贫攻坚战不是轻轻松松一冲锋就能打赢的，要拿出硬措施。”吉林省白山市委书记王冰代表说，目前全市还有未脱贫人口414户731人，疫情又增加了很多不确定因素。“下一步，我们将坚决贯彻党中央决策部署，保持战略定力和攻坚态势，一以贯之抓好各项任务落实，奋力夺取脱贫攻坚全面胜利。”

“我们咬定高质量目标，在精准上下功夫，努力打牢脱贫基础。”周异决代表说，为巩固“两不愁三保障”，百色加快推进4类重点对象住房改造，强化乡村两级卫生服务基础设施标准化建设，全面压实控辍保学责任。“针对剩余贫困人口中老年人、残疾人等特殊群体较多的情况，我们将持续强化综合性社会保障兜底，该兜的兜、该保的保，确保不漏一户、不落一人。”

巩固好脱贫成果，要让脱贫群众挑上“金扁担”。

代表委员表示，发展农业现代化，助力脱贫攻坚，要着力解决新形势下农业发展中存在的深层次矛盾和问题，重点从农产品结构、抗风险能力等方面发力，让这根“金扁担”挑上全面小康，挑上乡村振兴。

“高质量脱贫，离不开规模化、集约化的产业基础。”广东省潮州市市长殷昭举代表说，潮州将全面实施“惠农兴农”工程，加快现代农业产业园和潮州单丛茶优势产区建设，推进“一村一品、一镇一业”，通过培优、创新、强链、联动、促销等方式，着力解决农业发展中存在的深层次矛盾和问题。

“稳定脱贫根本上靠产业。”四川中烟工业有限责任公司总经理彭传新代表说，作为国有企业，要助力构建解决相对贫困的长效机制，帮扶贫困地区发展特色产业，让更多农民实现家门口就业。

“实现稳定脱贫，必须有抗风险能力较强的产业作为支撑。”福建省粮食和物资储备局局长赖应辉委员表示，要继续推动优粮优产、优粮优购、优粮优储、优粮优加、优粮优销“五优联动”，既稳住“米袋子”，也鼓起农民的“钱袋子”。

脱贫摘帽后不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，确保稳定脱贫不返贫，让脱贫成果经得起检验

当前，脱贫攻坚进入倒计时。代表委员表示，攻城拔寨的最后关头，更要注重质量，要让脱贫成果经得起历史和人民检验。

把好退出关，严些再严些。

“确保稳定脱贫，关系脱贫整体质量。严把退出关，既要强作风，更要强监管。”河南省政协副秘书长张广东委员说，“我们会继续强化扶贫干部作风建设，深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。在挂牌督战中运用定期督战、定点督战、明察暗访等方式，真督实战，确保督出成绩、战出实效。”

“严把退出关，体现的是把群众利益放在首位。”云南省镇康县南伞镇红岩村党总支书记雷光锋代表说，对于贫困户能否退出，既要了解是否真正达到脱贫条件，也要预估返贫的可能性因素，聚焦突出问题，重点解决和防范，确保稳定脱贫。

建好“防护墙”，牢些再牢些。

“防止返贫是提高脱贫质量的关键。刚脱贫群众发展底子还比较弱，必须筑牢防止返贫的防线。”重庆市巫山县委书记李春奎代表说，为有效防止返贫，县里对边缘户、监测户进行精准识别，按照“一户一策”和“包户到人”要求，制定精准脱贫措施规划，“把各项工作落细落实落到位，坚决不让一个群众在小康路上掉队。”

“全面打赢脱贫攻坚战，既要加大力度消除存量贫困，也要千方百计防止出现增量贫困。”内蒙古自治区乌兰察布市市长费东斌代表说，目前全市还有脱贫不稳定户、边缘户2.1万人。“为防止返贫，我们在实施动态监测的同时，继续延续各项帮扶措施，把发展产业、稳定就业作为治本之策，力争脱贫户不返贫、边缘户不致贫。”

走好过渡期，稳些再稳些。

“脱贫摘帽后的过渡期内主要政策措施不能急刹车，要保持频道不换、靶心不散。”广西壮族自治区玉林市委书记黄海昆代表说，要坚决落实对已退出贫困村、已脱贫人口的“四个不摘”机制，做到不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，实现“真脱贫、脱真贫、不返贫”。

四川省政府副秘书长、省扶贫开发局局长降初代表说，省里将进一步完善防止返贫监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户开展长期跟踪监测，进行常态化帮扶。全面梳理现行脱贫政策，对产业就业、驻村帮扶、资金整合等政策，留出一定的过渡期，保持政策的延续性。

“脱贫摘帽并非一劳永逸，一旦政策脱节，很有可能再次返贫。”李春奎代表说，扶上马，还要送一程。要做到帮扶力度不减、工作队伍不撤，保持政策稳定性、连续性，确保贫困群众稳定脱贫、逐步致富。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。推进脱贫与乡村振兴有效衔接，让脱贫群众迈向富裕

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。代表委员表示，要接续推进脱贫与乡村振兴有效衔接，让产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的目标早日在乡村变成现实，让脱贫群众早日迈向富裕。

——打牢产业基础。

“不能躺在以往的功劳簿上睡大觉，摆脱贫困只能说是起步，我们还要朝着乡村振兴的目标继续加油干。”贵州省赫章县河镇彝族苗族乡海雀村党支部书记文正友代表说，“脱贫致富快，全靠产业带。产业兴旺了，老百姓的腰包也就跟着鼓起来了。”他准备带领村民探索出一条符合海雀村现实情况的产业新路子，一手发展林下经济，一手打造乡村旅游，让绿水青山变成金山银山。

“不松劲、不懈怠，摘了帽还要谋划稳定增收渠道。”四川省丹棱县龙鹄村党支部书记罗朝运代表说，“现在丹棱果农70%以上的收入来自橘橙产业，下一步，全村将借力丹棱橘橙品牌，在全产业链上下功夫，推进第一产业向二、三产业延伸。通过打造集生态文化、种植、旅游观光等多功能为一体的田园综合体，让村民搭上‘致富快车’。”

——激发内生动力。

“乡村振兴是要实现产业、人才、文化、生态、组织全面振兴。汇聚起乡村振兴的强大合力，既离不开外部支持，更要激发内生动力。”中国工程院院士、河南农业大学校长张改平委员说，下一步将强化学习培训、示范带动，在推动产业扶贫、产业兴旺上下功夫，让贫困群众脱贫有本领，致富有奔头。

“打赢脱贫攻坚战，要有一种自强不息、艰苦奋斗的精神，接续推进乡村振兴，同样离不开这样一种奋力拼搏的劲头。”广西大学校长赵跃宇委员表示，将进一步加大对深度贫困县的支教力度，通过志智双扶，为脱贫攻坚和乡村振兴提供智力支撑。

——强化长效机制。

“推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，要让有效的帮扶办法成为长久的致富机制。”南开大学经济研究所教授钟茂初委员说，在脱贫攻坚过程中，产业扶贫、电商扶贫、消费扶贫、就业扶贫等扶贫方式发挥了积极作用，“我们将加大研究力度，将脱贫攻坚战中探索积累的有效经验，创新转化为实现乡村振兴的发展动力，带动乡村蓬勃发展。”

“脱贫摘帽后，接续奋斗、振兴乡村，关键在实干。”雷光锋代表说，“我们将结合边境特色旅游示范型村庄建设的实际，组建联合党支部，把支委班子成员责任包干到片区，将支部力量下沉到每家每户，帮助解决现实问题，以党建引领乡村振兴。”

代表委员表示，决战脱贫攻坚，使命在肩，要一鼓作气，尽锐出战，确保高质量打赢脱贫攻坚战，确保全面建成小康社会圆满收官！

（本报记者朱隽、罗艾桦、齐志明、邝西曦、李亚楠、庞革平、吴月、常钦、刘新吾、程焕、寇江泽、李茂颖、王明峰、任飞帆）

《 人民日报 》（ 2020年05月28日 12 版）